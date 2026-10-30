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Bakırköy Belediyesindeki ihale yolsuzluğu ve irtikap soruşturması: 61 şüpheli adliyede

Bakırköy Belediyesinde mal ve hizmet alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı ve iş yeri ruhsatı için rüşvet istendiği iddialarıyla ilgili adli süreçte yeni aşamaya geçildi. Jandarma ekiplerince tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 61 zanlı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Aralarında üst düzey belediye yöneticilerinin de yer aldığı soruşturmada, 2024-2026 dönemine ait 42 ihale mercek altında. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 2 şüphelinin işlemleri ise jandarma bünyesinde devam ediyor.

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Bakırköy Belediyesindeki ihale yolsuzluğu ve irtikap soruşturması: 61 şüpheli adliyede

Bakırköy Belediyesi bünyesinde yürütülen mal ve hizmet alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı ve iş yeri açma ruhsatı talep eden esnaftan hukuka aykırı para istendiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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NE OLMUŞTU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, belediye yönetimindeki bazı birimlerin usulsüz işlemler yaptığı ihbarları neticesinde derinleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin yanı sıra 2024 ile 2026 yılları arasında gerçekleştirilen 42 ayrı ihale dosyası bilirkişi tarafından incelemeye alındı.

İncelemeler sırasında HTS kayıtları ve MASAK raporları detaylı şekilde değerlendirilirken, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarına karıştığı öne sürülen belediye başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ile bazı meclis üyeleri ve şube müdürlerinin de dahil olduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

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Soruşturma çerçevesinde toplam 76 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı.

Emniyet birimlerinde işlemleri tamamlanan 61 şüpheli adliyeye sevk edilirken, gözaltında bulunan 2 şüphelinin ifade alma işlemlerinin jandarmada devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, işletme sahiplerinden haksız kazanç talep edildiği, ödeme yapmayanların ruhsat işlemlerinin ise kasıtlı olarak sürüncemede bırakıldığı iddiaları başsavcılık tarafından inceleniyor.

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