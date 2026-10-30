Bölgesel çatışmaların, hava ulaşımındaki aksaklıkların ve artan seyahat maliyetlerinin uluslararası turizm hareketliliğini etkilediği dönemde Türkiye, üçüncü çeyreği 25 milyar 526 milyon dolar turizm geliriyle tamamladı. İlk dokuz aylık gelir 51 milyar 278 milyon dolara ulaşırken hem üçüncü çeyrekte hem de dokuz aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücünü geliştirmek ve sektörün krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmek için yürütülen çalışmaların sonuçlarını gördüklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm sonuçlarını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, turizm verilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre etkilerini, uluslararası tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemin önceliklerini değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolar oldu. Ocak-eylül döneminde ise turizm geliri yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece hem üçüncü çeyrek hem de ilk dokuz aylık toplam gelirde rekor seviyeye ulaşıldı.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA YÜZDE 4,6 ARTTI

İlk dokuz aylık dönemde tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte kişi başı gecelik harcama 106,9 dolar olarak gerçekleşti.