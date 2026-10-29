Kordon Boyu Koltuk Barınağı mevkisinde denizde kayalıklara vurmuş vaziyette görülen erkek cesedi kentte güvenlik güçlerini harekete geçirdi. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA’dan alınmıştır)

Yapılan ihbar doğrultusunda olay mahalline Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, deniz polisi, sağlık ve polis olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik bünyesindeki dalgıçlar hızla müdahalede bulunarak kayalıklara sıkışan erkek cesedini denizden çıkardı.

Kıyıya ulaştırılan şahıs üzerinde sağlık görevlilerince gerçekleştirilen ilk tıbbi kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşti.

Olay yerine intikal eden cumhuriyet savcısı ve emniyet birimlerine bağlı olay yeri inceleme ekipleri bölgede kapsamlı kriminal çalışma yürüttü.

İhbar sonrası bölgeye intikal eden deniz polisi, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde Sahil Güvenlik dalgıçlarınca kıyıya alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.