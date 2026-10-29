Çanakkale'de erkek cesedi kıyıya vurdu: İskele kayalıklarında bulundu
Çanakkale sahil kesiminde kıyıya vurmuş halde erkek cesedi bulundu. Çevredeki kişilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sudan çıkardıkları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız beden, detaylı otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Polis ekipleri şüpheli ölümün ardındaki detayları araştırmak amacıyla geniş çaplı inceleme yürütüyor.
Çanakkale merkezinde Kordon Boyu hattında yer alan eski feribot iskelesi kayalıklarında saat 11.30 sıralarında denizde kıyıya vurmuş vaziyette duran şahsı gören çevre sakinleri vaziyeti 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yapılan ihbar doğrultusunda olay mahalline Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, deniz polisi, sağlık ve polis olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.Çanakkale'de erkek cesedi bulundu
Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik bünyesindeki dalgıçlar hızla müdahalede bulunarak kayalıklara sıkışan erkek cesedini denizden çıkardı.
Kıyıya ulaştırılan şahıs üzerinde sağlık görevlilerince gerçekleştirilen ilk tıbbi kontrollerde hayatını kaybettiği kesinleşti.
Olay yerine intikal eden cumhuriyet savcısı ve emniyet birimlerine bağlı olay yeri inceleme ekipleri bölgede kapsamlı kriminal çalışma yürüttü.
Yapılan adli incelemelerin ardından erkek cesedi, kimliğinin netleştirilmesi ve kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi işlemi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna nakledildi.
Polis ekipleri olayın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı adli tahkikat başlattı.