İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan açıklama şu şekildeydi:

"Şin Bet, Katar ve Türkiye dahil olmak üzere yabancı aktörlerin, seçim sırasında Arap kesimindeki seçmen katılımını etkilemek amacıyla İsrail'e para aktardığı şüphesini araştırmaktadır."