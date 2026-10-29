UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

DMM'den "Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası yayın organlarında çıkan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" iddialarını tamamen yalanladı. DMM, haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
DMM'den "Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan açıklama şu şekildeydi:

"Şin Bet, Katar ve Türkiye dahil olmak üzere yabancı aktörlerin, seçim sırasında Arap kesimindeki seçmen katılımını etkilemek amacıyla İsrail'e para aktardığı şüphesini araştırmaktadır."

DMM'nin açıklaması. (Foto: Sosyal medya)DMM'nin açıklaması. (Foto: Sosyal medya)

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

İsrail basını Türkiye ve Katar’ı hedef aldı! Netanyahu’nun seçim çıkmazına dış müdahale suçlamasıİsrail basını Türkiye ve Katar’ı hedef aldı! Netanyahu’nun seçim çıkmazına dış müdahale suçlaması

Anıtkabir’de Kılıçdaroğlu ile Özel arasında soğuk rüzgar! Bahçeli ile sohbet, Özel ile mesafe
SONRAKİ HABER

Anıtkabir’de soğuk rüzgar!

 Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü: Gündemde Filistin meselesi vardı
ÖNCEKİ HABER

Gündem Filistin!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler