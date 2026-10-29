DMM'den "Türkiye İsrail seçimlerine müdahale ediyor" iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası yayın organlarında çıkan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" iddialarını tamamen yalanladı. DMM, haberlerin manipülasyon amaçlı olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası olduğu vurgulandı.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan açıklama şu şekildeydi:
"Şin Bet, Katar ve Türkiye dahil olmak üzere yabancı aktörlerin, seçim sırasında Arap kesimindeki seçmen katılımını etkilemek amacıyla İsrail'e para aktardığı şüphesini araştırmaktadır."
DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"