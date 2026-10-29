Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü: Gündemde Filistin meselesi vardı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel