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Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü: Gündemde Filistin meselesi vardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile görüştü: Gündemde Filistin meselesi vardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

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