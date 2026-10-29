Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakan, Filistin'deki durum başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

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