İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağış engeli geldi. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan kortej geçişinin yağış nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

VATAN CADDESİ'NDEKİ KORTEJ GEÇİŞİ ERTELENDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişinin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtilirken, yeni tarihe ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.