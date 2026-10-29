İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engeli: Kortej geçişi ertelendi
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan kortej geçişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Valiliği, kutlama programının saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirileceğini açıkladı.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağış engeli geldi. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan kortej geçişinin yağış nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
VATAN CADDESİ'NDEKİ KORTEJ GEÇİŞİ ERTELENDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişinin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtilirken, yeni tarihe ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacaktır"
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI SALONDA YAPILACAK
Vatan Caddesi'ndeki kortej geçişinin ertelenmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlama programının adresi Cemal Reşit Rey Konser Salonu oldu. Program, bugün saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Ertelenen kortej geçişinin yeni tarihinin İstanbul Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.