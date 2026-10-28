Devlet Bahçeli’den 29 Ekim mesajı: “Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Harbi'nin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseri olduğunu belirtti.

Bahçeli, mesajında Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesinin Cumhuriyet ile ebedileştiğini vurguladı.

MHP Lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakârlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir."

Bahçeli, ecdattan devralınan Cumhuriyet emanetinin gelecek nesillere taşınacağını belirterek, "Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.