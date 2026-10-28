AK Parti’den Cumhuriyet’in 103. yılına özel video! Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu
AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye’nin teknoloji alanında attığı adımları ve elde ettiği kazanımları ön plana çıkaran bir çalışmaya imza attı. Milli Teknoloji Hamlesi’nin öne çıkarıldığı videolu mesajda, Cumhuriyet’in geleceğe taşınan mirasına dikkat çekildi.
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AK Parti, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı özel bir video hazırladı.AK Parti’den 29 Ekim’e özel paylaşım
Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel