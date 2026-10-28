YENİ Parti 'de dananın kuyruğu 14-15 Kasım'daki kurultayda kopacak. Kurultaydan önce, 7-8 Kasım 2026'da bütün il ve ilçelerde genel başkanlık için ön seçim sandıkları kuracak. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.

Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun yaptıklarının hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia ediliyor.



YENİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇME HESABI YAPAN VEKİLLER

Partideki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girmesine neden oldu.

Bu isimlerin kasım kurultayında beklediğini bulamazsa CHP'ye geçeceği söyleniyor. Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu söyleniyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden ilişki kuruyor. Bazı belediye başkanları bu konuda aktif olarak devreye girmiş durumda.