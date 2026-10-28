YENİ Parti'de dananın kuyruğu kopuyor! Özel'in "14-15 Kasım" hedefi... "Ekremci" ekibi tasfiye edebilecek mi?
Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti'de kurultay tarihi belli oldu. 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak YENİ Parti'nin ilk kurultayının hem Özgür Özel hem de CHP açısından belirleyici olması bekleniyor. Özel'in partideki "Ekremci" tahakkümü kırmak için teşkilatlarda revizyon yapacağı söyleniyor. Bir yandan da kurultay sonrası YENİ Parti'den CHP'ye geçme hesabı yapan vekiller olduğu biliniyor.
YENİ Parti'de dananın kuyruğu 14-15 Kasım'daki kurultayda kopacak. Kurultaydan önce, 7-8 Kasım 2026'da bütün il ve ilçelerde genel başkanlık için ön seçim sandıkları kuracak.
Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.
ESAS KAVGA KURULTAYDA
İmamoğlu'nun "paralel genel merkezine" dönen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatan Özel'in kurultayda da teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor.
Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun yaptıklarının hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia ediliyor.
YENİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇME HESABI YAPAN VEKİLLER
Partideki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu rekabeti ve teşkilatlara hakim olma kavgası, dışlandığını düşünen milletvekillerinin arayışa girmesine neden oldu.
Bu isimlerin kasım kurultayında beklediğini bulamazsa CHP'ye geçeceği söyleniyor. Yeni Parti'den bazı milletvekillerinin doğrudan Kılıçdaroğlu ile temas kurduğu söyleniyor. Bir kısmı ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler üzerinden ilişki kuruyor. Bazı belediye başkanları bu konuda aktif olarak devreye girmiş durumda.
KILIÇDAROĞLU DA YENİ PARTİ KURULTAYINI BEKLİYOR
CHP'ye geçmek isteyenlere Kılıçdaroğlu'nun "Henüz erken. Biraz beklesinler" yanıtını verdiği söyleniyor. Nitekim Bay Kemal'in Yeni Parti kurultayı sonrası bazı isimlerin dönüşüne yeşil ışık yakabileceği öğrenildi.
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