AK Parti milletvekilleri, çalışma hayatından enerji sektörüne kadar birçok alanda değişiklik öngören yeni bir kanun teklifi hazırladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan 11 maddelik teklifin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler de içeren teklif, özellikle GSS prim borçları ve istihdam teşviklerine yönelik hükümleriyle öne çıkıyor.

GSS borçları ve istihdam teşviklerini kapsayan teklif Meclis yolunda. (Fotoğraf: AA) 2017 ÖNCESİ GSS BORÇLARI SİLİNECEK Teklifin en önemli maddelerinden biri Genel Sağlık Sigortası borçlarını kapsıyor. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları gibi feri alacakların tamamı da kapsamda olacak. Böylece düzenlemenin yasalaşması halinde, belirtilen döneme ait ödenmemiş GSS borçları ve bunlara bağlı gecikme yükleri tahsil edilmeyecek.