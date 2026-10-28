AK Parti'den 11 maddelik kanun teklifi! GSS borçları silinecek, istihdam teşvikleri uzatılacak
AK Parti, çalışma hayatı ve enerji sektörünü ilgilendiren 11 maddelik kanun teklifi hazırladı. TBMM'ye sunulması planlanan düzenlemeyle 2017 yılı öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Kadın, genç ve mesleki eğitim belgesi bulunan işsizlerin istihdamına yönelik teşvikler ise 2027 yılı sonuna kadar uzatılacak.
AK Parti milletvekilleri, çalışma hayatından enerji sektörüne kadar birçok alanda değişiklik öngören yeni bir kanun teklifi hazırladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan 11 maddelik teklifin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler de içeren teklif, özellikle GSS prim borçları ve istihdam teşviklerine yönelik hükümleriyle öne çıkıyor.
2017 ÖNCESİ GSS BORÇLARI SİLİNECEK
Teklifin en önemli maddelerinden biri Genel Sağlık Sigortası borçlarını kapsıyor.
Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki dönemlere ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu borçlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme zamları gibi feri alacakların tamamı da kapsamda olacak.
Böylece düzenlemenin yasalaşması halinde, belirtilen döneme ait ödenmemiş GSS borçları ve bunlara bağlı gecikme yükleri tahsil edilmeyecek.
KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINA TEŞVİK 2027'YE UZATILACAK
Çalışma hayatına yönelik düzenlemeyle ilave istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasında desteklenmesi gereken grupların istihdamını teşvik etmek amaçlanıyor.
Bu kapsamda kadınlar, gençler ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi işsizlerin istihdamına yönelik teşviklerin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak.
Ayrıca Cumhurbaşkanına, söz konusu teşviklerin süresini 31 Aralık 2028'e kadar uzatma yetkisi verilecek.
YÜZEN LNG TESİSLERİNE YENİ DÜZENLEME
Kanun teklifinde enerji arz güvenliğini ilgilendiren bir madde de yer alıyor.
Buna göre, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerlerden ayrılarak farklı bölgelerde hizmet vermesine belirli şartlarla izin verilebilecek.
Lisans sahibinin talebi doğrultusunda belirlenecek süre ve kapsam çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınacak. Ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.
11 MADDELİK TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlanan 11 maddelik kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.
GSS borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi, istihdam teşviklerinin uzatılması ve enerji sektörüne yönelik değişiklikleri içeren düzenleme, Meclis'teki yasama sürecinin ardından karara bağlanacak.