Türkiye, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı doğrultusunda askeri eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede son günlerde atılan adımların ardından Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde kapsamlı bir eğitim uçuşuna imza attı.

MSB'den açıklama (Foto: Sosyal medya)



KIBRIS'IN GÜNEYİNDE TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşırken eğitim faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.