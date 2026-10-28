Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede
Türkiye, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip ve destek uçaklarının katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurarak görüntüleri paylaştı.
Türkiye, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı doğrultusunda askeri eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede son günlerde atılan adımların ardından Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde kapsamlı bir eğitim uçuşuna imza attı.Türk savaş uçakları Akdeniz'de
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen faaliyete muharip ve destek uçaklarının katıldığını açıkladı.
KIBRIS'IN GÜNEYİNDE TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Bakanlık, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşırken eğitim faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
DOĞU AKDENİZ'DE HAREKAT HAZIRLIĞI VURGUSU
Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı, harekât hazırlığının en üst seviyede tutulmasının hedeflendiğini belirtti.
Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak ve harekât hazırlığımızı en üst seviyede tutmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz.
Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla icra edildi."
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