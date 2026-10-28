UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede

Türkiye, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Türk Hava Kuvvetlerine ait muharip ve destek uçaklarının katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurarak görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede

Türkiye, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı doğrultusunda askeri eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede son günlerde atılan adımların ardından Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde kapsamlı bir eğitim uçuşuna imza attı.

Video Oynatma İkonu Türk savaş uçakları Akdeniz'de

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen faaliyete muharip ve destek uçaklarının katıldığını açıkladı.

MSB'den açıklama (Foto: Sosyal medya)MSB'den açıklama (Foto: Sosyal medya)

KIBRIS'IN GÜNEYİNDE TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşırken eğitim faaliyetinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB eğitim uçuşundan görüntüleri paylaştı. (Foto: Sosyal medya)MSB eğitim uçuşundan görüntüleri paylaştı. (Foto: Sosyal medya)

DOĞU AKDENİZ'DE HAREKAT HAZIRLIĞI VURGUSU

Türkiye'nin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasına dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı, harekât hazırlığının en üst seviyede tutulmasının hedeflendiğini belirtti.

Savaş uçakları göreve hazır. (Foto: Sosyal medya)Savaş uçakları göreve hazır. (Foto: Sosyal medya)

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak ve harekât hazırlığımızı en üst seviyede tutmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz.

Türk savaş uçaklarından eğitim uçuşu (Foto: Sosyal medya)Türk savaş uçaklarından eğitim uçuşu (Foto: Sosyal medya)

Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla icra edildi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede-6 Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede-7 Türk savaş uçakları Akdeniz'de! Kıbrıs'ın güneyinde kapsamlı eğitim: Harekat hazırlığı en üst seviyede-8
YENİ Parti'de dananın kuyruğu kopuyor! Özel'in "14-15 Kasım" hedefi... "Ekremci" ekibi tasfiye edebilecek mi?
SONRAKİ HABER

YENİ Parti'de dananın kuyruğu kopuyor

 Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi
ÖNCEKİ HABER

Adana'da başından vurulan çocuğun ailesine ölüm tehdidi
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler