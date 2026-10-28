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A Haber’i tehdit eden Özgür Özel bu kez SABAH’ı hedef aldı! Sarıgül dosyası üzerinden hadsiz çıkış

A Haber’i “Haber yapamazsın” sözleriyle tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez SABAH Gazetesi’ni hedef aldı. Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasının ayrıntılarını gündeme taşıyan SABAH’tan rahatsız olan Özel, “Sabah Gazetesi’nin yalancısıyım.” diyerek hadsiz bir çıkışa imza attı.

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A Haber’i tehdit eden Özgür Özel bu kez SABAH’ı hedef aldı! Sarıgül dosyası üzerinden hadsiz çıkış

A Haber'i "Haber yapamazsın" sözleriyle tehdit eden Özgür Özel, bu kez SABAH Gazetesi'ni hedef aldı. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasına ilişkin SABAH'ın yayımladığı haberleri yersizce eleştirerek, "Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." ifadelerini kullandı.

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ÖZEL'DEN MEDYAYA BİR HADSİZ ÇIKIŞ DAHA

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada kamuoyuna yansıyan ayrıntıları gündeme taşıyan SABAH Gazetesi'ni eleştiren Özel, katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Özel, "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." dedi.

Özel'in sözleri, soruşturmayla ilgili haberleri kamuoyuna aktaran SABAH'ı doğrudan hedef alması nedeniyle tepki çekti.

Özel bu kez SABAH'ı hedef aldı (Foto: AA)Özel bu kez SABAH'ı hedef aldı (Foto: AA)

A HABER'E DE "HABER YAPAMAZSIN" DEMİŞTİ

Özel'in medya kuruluşlarına yönelik çıkışları daha önce de gündeme gelmişti. İzmir'de partisinin düzenlediği yürüyüş sırasında A Haber'i hedef alan Özel, "Haber yapamazsın" sözleriyle tepki toplamıştı.

Sokağa çıkma çağrısına yönelik eleştiriler üzerinden A Haber'i hedef alan Özel'in bu sözleri, basın özgürlüğü söylemleriyle çeliştiği gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu.

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BU KEZ HEDEFTE SABAH VAR

A Haber'in ardından SABAH Gazetesi'ni hedef alan Özel'in son açıklamaları, medya kuruluşlarına yönelik söylemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Basın özgürlüğüne ilişkin mesajlar veren Özel'in, kendisine yönelik eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına karşı kullandığı tehditkâr ve tepki çeken ifadeler, söylemleriyle eylemleri arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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