A Haber'i "Haber yapamazsın" sözleriyle tehdit eden Özgür Özel, bu kez SABAH Gazetesi'ni hedef aldı. Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasına ilişkin SABAH'ın yayımladığı haberleri yersizce eleştirerek, "Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN MEDYAYA BİR HADSİZ ÇIKIŞ DAHA

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada kamuoyuna yansıyan ayrıntıları gündeme taşıyan SABAH Gazetesi'ni eleştiren Özel, katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Özel, "Sarıgül'ün koruması bunu mu dedi? Oğlu itirafçı mı oldu? Hiçbirini bilmiyoruz. Sabah Gazetesi'nin yalancısıyım." dedi.

Özel'in sözleri, soruşturmayla ilgili haberleri kamuoyuna aktaran SABAH'ı doğrudan hedef alması nedeniyle tepki çekti.