NTV'nin haberine göre, süreç boyunca nafaka konusunda daha önce hazırlanan bütün raporlar yeniden incelenecek ve derlenen görüşler ışığında farklı seçenekleri barındıran yeni metin oluşturulacak.

Bu talimat üzerine AK Parti kurmayları, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri, akademisyenler ve aile hakimleriyle doğrudan görüşmeler yürütecek.

HAKİMLERE GENİŞ TAKDİR YETKİSİ

Masada bulunan en güçlü seçeneklerin başında, nafaka süresinin her davanın kendi özel koşullarına göre tayin edilmesi geliyor. Yeni formüle göre evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışma hayatındaki yeri ve geçimini temin edebilecek gelire sahip olup olmadığı titizlikle incelenecek.

Sosyal şartlar ve tarafların yeniden evlenme ihtimali gibi unsurların da değerlendirme kriterleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

Aile mahkemesi hakimi, dosyadaki tüm unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine hükmedecek.

Şartların zaruri kıldığı durumlarda hakimin süresiz nafakaya karar verme yetkisi korunacak.

Yetkililer, üzerinde çalışılan bu maddelerin henüz kesinleşmiş hükümler olmadığını, alternatifler arasında değerlendirildiğini aktardı.