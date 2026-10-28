Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor
Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafakayı iptal etmesinin ardından hazırlanan yasal düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genişletilmek üzere 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı. AK Parti MYK toplantısında sunulan taslağın ardından toplumun bütün kesimlerinin dinlenmesini istediği belirtilen Başkan Erdoğan, kadın dernekleri, akademisyenler ve aile mahkemesi hakimlerinin görüşlerinin alınmasını talep etti. Yeni formülde evlilik süresi, tarafların gelir düzeyi ve yaş kriterleri nafaka süresinde belirleyici olacak. Hazırlanacak yeni taslakta nafaka süresi her dosyanın şartlarına göre belirlenecek.
Yıllardır toplumun farklı kesimlerinde derin tartışmalara yol açan süresiz nafaka meselesinde hazırlanan yasal taslağın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan müdahalesi sonrasında daha kapsamlı inceleme sürecine alındığı ifade ediliyor.
KAPSAM GENİŞLİYOR: TASLAK PAKETTEN AYRILDI
TBMM gündemine taşınması planlanan nafaka düzenlemesinde çalışma takvimi yeniden belirlendi.
Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yürütülen yasal hazırlık, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla genişletilme kararı alınarak 13'üncü Yargı Paketi metninden ayrıldı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, nafaka davalarına ilişkin hazırlanan alternatifli çalışma hakkında kapsamlı sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, düzenlemenin toplumun çok sayıda kesimini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, tarafların kanaatlerinin daha geniş çerçevede ele alınmasını istedi.
Bu talimat üzerine AK Parti kurmayları, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri, akademisyenler ve aile hakimleriyle doğrudan görüşmeler yürütecek.
NTV'nin haberine göre, süreç boyunca nafaka konusunda daha önce hazırlanan bütün raporlar yeniden incelenecek ve derlenen görüşler ışığında farklı seçenekleri barındıran yeni metin oluşturulacak.
HAKİMLERE GENİŞ TAKDİR YETKİSİ
Masada bulunan en güçlü seçeneklerin başında, nafaka süresinin her davanın kendi özel koşullarına göre tayin edilmesi geliyor. Yeni formüle göre evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışma hayatındaki yeri ve geçimini temin edebilecek gelire sahip olup olmadığı titizlikle incelenecek.
Sosyal şartlar ve tarafların yeniden evlenme ihtimali gibi unsurların da değerlendirme kriterleri arasında yer alacağı belirtiliyor.
Aile mahkemesi hakimi, dosyadaki tüm unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine hükmedecek.
Şartların zaruri kıldığı durumlarda hakimin süresiz nafakaya karar verme yetkisi korunacak.
Yetkililer, üzerinde çalışılan bu maddelerin henüz kesinleşmiş hükümler olmadığını, alternatifler arasında değerlendirildiğini aktardı.
AYM KARARI SONRASI 9 AYLIK SÜRE İŞLİYOR
Sürecin yasal zeminini Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı oluşturuyor. Yüksek Mahkeme, geride kalan Haziran ayında boşanan eşe süresiz nafaka bağlanmasını öngören kuralı oy çokluğuyla iptal etmişti. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından yasal boşluğun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme yapması için 9 aylık kanuni süre tanınmıştı.
Meclis çatısı altındaki çalışmalar bu süre sınırına uygun şekilde yürütülüyor.