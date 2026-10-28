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Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafakayı iptal etmesinin ardından hazırlanan yasal düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla genişletilmek üzere 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı. AK Parti MYK toplantısında sunulan taslağın ardından toplumun bütün kesimlerinin dinlenmesini istediği belirtilen Başkan Erdoğan, kadın dernekleri, akademisyenler ve aile mahkemesi hakimlerinin görüşlerinin alınmasını talep etti. Yeni formülde evlilik süresi, tarafların gelir düzeyi ve yaş kriterleri nafaka süresinde belirleyici olacak. Hazırlanacak yeni taslakta nafaka süresi her dosyanın şartlarına göre belirlenecek.

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Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor

Yıllardır toplumun farklı kesimlerinde derin tartışmalara yol açan süresiz nafaka meselesinde hazırlanan yasal taslağın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan müdahalesi sonrasında daha kapsamlı inceleme sürecine alındığı ifade ediliyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR: TASLAK PAKETTEN AYRILDI

TBMM gündemine taşınması planlanan nafaka düzenlemesinde çalışma takvimi yeniden belirlendi.

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından yürütülen yasal hazırlık, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla genişletilme kararı alınarak 13'üncü Yargı Paketi metninden ayrıldı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, nafaka davalarına ilişkin hazırlanan alternatifli çalışma hakkında kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, düzenlemenin toplumun çok sayıda kesimini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, tarafların kanaatlerinin daha geniş çerçevede ele alınmasını istedi.

Bu talimat üzerine AK Parti kurmayları, başta kadın dernekleri olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri, akademisyenler ve aile hakimleriyle doğrudan görüşmeler yürütecek.

NTV'nin haberine göre, süreç boyunca nafaka konusunda daha önce hazırlanan bütün raporlar yeniden incelenecek ve derlenen görüşler ışığında farklı seçenekleri barındıran yeni metin oluşturulacak.

Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor-2

HAKİMLERE GENİŞ TAKDİR YETKİSİ

Masada bulunan en güçlü seçeneklerin başında, nafaka süresinin her davanın kendi özel koşullarına göre tayin edilmesi geliyor. Yeni formüle göre evliliğin ne kadar sürdüğü, nafaka talep eden kişinin yaşı, sağlık durumu, çalışma hayatındaki yeri ve geçimini temin edebilecek gelire sahip olup olmadığı titizlikle incelenecek.

Sosyal şartlar ve tarafların yeniden evlenme ihtimali gibi unsurların da değerlendirme kriterleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

Aile mahkemesi hakimi, dosyadaki tüm unsurları birlikte ele alarak nafakanın süresine hükmedecek.

Şartların zaruri kıldığı durumlarda hakimin süresiz nafakaya karar verme yetkisi korunacak.

Yetkililer, üzerinde çalışılan bu maddelerin henüz kesinleşmiş hükümler olmadığını, alternatifler arasında değerlendirildiğini aktardı.

Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor-3

AYM süresiz nafakayı iptal etti! Karar 9 ay sonra yürürlükte: Mevcut nafakalar kesilecek mi?AYM süresiz nafakayı iptal etti! Karar 9 ay sonra yürürlükte: Mevcut nafakalar kesilecek mi?
AYM süresiz nafakayı iptal etti! Karar 9 ay sonra yürürlükte: Mevcut nafakalar kesilecek mi?

AYM KARARI SONRASI 9 AYLIK SÜRE İŞLİYOR

Sürecin yasal zeminini Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı oluşturuyor. Yüksek Mahkeme, geride kalan Haziran ayında boşanan eşe süresiz nafaka bağlanmasını öngören kuralı oy çokluğuyla iptal etmişti. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından yasal boşluğun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenleme yapması için 9 aylık kanuni süre tanınmıştı.

Meclis çatısı altındaki çalışmalar bu süre sınırına uygun şekilde yürütülüyor.

Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor-4

KAÇ ÇEŞİT NAFAKA VAR
Türk Medeni Kanunu kapsamında farklı ihtiyaçlara cevap veren çeşitli nafaka türleri uygulanıyor. Eş için ödenen nafaka, reşit olana kadar çocuklar için verilen iştirak nafakası ve yoksulluğa düşecek aile fertleri için talep edilen yardım nafakası mevzuatta tanımlı bulunuyor.
Tedbir Nafakası
Boşanma süreci devam ederken ekonomik bakımdan güçsüz tarafın ve müşterek çocukların mağduriyet yaşamaması hedefiyle geçici tedbir nafakası devreye giriyor. Eşin çalışmaması, çocuk bakımını üstlenmesi ve gelirinin diğer taraftan belirgin biçimde düşük olması halinde bağlanan tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesiyle yürürlükten kalkıyor.
İştirak Nafakası
Reşit olana kadar çocuklar için verilen iştirak nafakası mevzuatta tanımlı bulunuyor.
Yardım Nafakası
Yoksulluğa düşecek aile fertleri için talep edilen yardım nafakası mevzuatta tanımlı bulunuyor.
Yoksulluk Nafakası
Kamuoyunda en yoğun tartışmalara sahne olan türü ise eşe bağlanan yoksulluk nafakası oluşturuyor. Yoksulluk nafakasının hükmedilebilmesi için talepte bulunan eşin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması, boşanmaya yol açan olaylarda diğer eşe kıyasla daha az kusurlu bulunması ve karşı tarafın mali ödeme gücünün mevcut olması gerekiyor. Yürürlükteki yasalarda yoksulluk nafakası için herhangi yıl sınırı yer almıyor.

Meclis gündemindeki nafakada rota değişti: 13’üncü Yargı Paketi’nden çıkarıldı... Yeni formüller için geniş mutabakat aranıyor-5

Emekli kadına nafaka ödeme kararı Yargıtay’dan döndü... Sabit gelir ve gelir denkliği vurgusuEmekli kadına nafaka ödeme kararı Yargıtay’dan döndü... Sabit gelir ve gelir denkliği vurgusu
Emekli kadına nafaka ödeme kararı Yargıtay’dan döndü... Sabit gelir ve gelir denkliği vurgusu
NAFAKA NE ZAMAN SONA ERER
Yoksulluk nafakasının kanunda süre sınırı olmaksızın yer alması, ödemenin hayat boyu kesintisiz süreceği anlamına gelmiyor. Nafaka alan tarafın resmi olarak yeniden evlenmesi halinde nafaka ödemesi kendiliğinden sona eriyor. Mahkeme kararıyla nafakanın kesildiği haller ise şu şekilde sıralanıyor:
Tarafların resmi evlilik olmaksızın fiilen evli gibi hayat sürmesi.
Nafaka alan kişinin yoksulluk durumunun ortadan kalkması.
Nafaka alan kişinin düzenli ve yeterli gelir elde etmeye başlaması.
Haysiyetsiz hayat sürme iddiasının hukuken ispatlanması.
Nafaka ödemekle yükümlü kişinin mali ödeme gücünü tamamen kaybetmesi.
İştirak Nafakası
İştirak nafakasında ise velayet hakkı kendisine verilen anne veya babaya çocuk yetişkin yaşa gelene kadar ödeme yapılıyor. Bu nafaka türüyle çocuğun bakım, eğitim, sağlık ve hayat giderlerine ortak katkı sunulması amaçlanıyor. Ödeme genel kural olarak çocuk 18 yaşına basana kadar devam ediyor; çocuğun eğitim hayatının sürmesi halinde ise yardım nafakası hükümlerine başvurulabiliyor.
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