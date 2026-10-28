Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı
İstanbul Ataşehir'de alışveriş merkezlerinde işlediği çok sayıda hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selda Ş. (30), polisin operasyonuyla yakalandı. Çevresine kendisini öğretmen olarak tanıtan ve 11 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü, dubleks evinin çatısında saklanırken bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selda Ş.'nin izini Ataşehir'de buldu. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çok sayıda hırsızlık nedeniyle aranan 30 yaşındaki kadın, polisten kaçmak için saklandığı dubleks evin çatısında yakalandı.
ÇEVRESİNE KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Ataşehir'deki adresi tespit edildi. Polis, Selda Ş.'nin çevresindeki kişilere kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.
POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÇATIYA SAKLANDI
Cumhuriyet savcılığından alınan izinle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kapıyı açan kişiler, Selda Ş.'nin evde olmadığını söyledi.
Ancak aramalarını sürdüren polis ekipleri, firari hükümlünün dubleks evin çatısında saklandığını tespit etti. Saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.
11 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Selda Ş.'nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.