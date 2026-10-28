İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selda Ş.'nin izini Ataşehir'de buldu. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çok sayıda hırsızlık nedeniyle aranan 30 yaşındaki kadın, polisten kaçmak için saklandığı dubleks evin çatısında yakalandı.

Ataşehir'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

ÇEVRESİNE KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Ataşehir'deki adresi tespit edildi. Polis, Selda Ş.'nin çevresindeki kişilere kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.