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Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı

İstanbul Ataşehir'de alışveriş merkezlerinde işlediği çok sayıda hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selda Ş. (30), polisin operasyonuyla yakalandı. Çevresine kendisini öğretmen olarak tanıtan ve 11 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü, dubleks evinin çatısında saklanırken bulundu.

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Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Selda Ş.'nin izini Ataşehir'de buldu. Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çok sayıda hırsızlık nedeniyle aranan 30 yaşındaki kadın, polisten kaçmak için saklandığı dubleks evin çatısında yakalandı.

Ataşehir'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı. (Fotoğraf: DHA)Ataşehir'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari dubleks evin çatısında yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

ÇEVRESİNE KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda firari hükümlünün Ataşehir'deki adresi tespit edildi. Polis, Selda Ş.'nin çevresindeki kişilere kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.

Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı-3

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN ÇATIYA SAKLANDI

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kapıyı açan kişiler, Selda Ş.'nin evde olmadığını söyledi.

Ancak aramalarını sürdüren polis ekipleri, firari hükümlünün dubleks evin çatısında saklandığını tespit etti. Saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.

Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı-4

11 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Selda Ş.'nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı-6 Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı-7 Ataşehir'de 11 ayrı dosyadan aranan ve kendisini öğretmen olarak tanıtan firari kadın dubleks evin çatısında yakalandı-8
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