Boşanma sürecindeki çiftlerin en çok ihtilaf yaşadığı konuların başında gelen nafaka meselesinde, Yargıtay milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karara imza attı. Artık boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyine sahip olan ve düzenli geliri bulunan tarafa yoksulluk nafakası ödenmeyecek.

GELİR DURUMLARI DENK

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına karar verdi.

Daire, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmü bozdu.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirlerine yakın veya denk olduğu tespit edildi.

Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi tarafından onaylanan yoksulluk nafakası, erkeğin itirazı üzerine yüksek mahkemeye taşındı.