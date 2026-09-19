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Emekli kadına nafaka ödeme kararı Yargıtay’dan döndü... Sabit gelir ve gelir denkliği vurgusu

Boşanma davalarındaki nafaka krizine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi son noktayı koydu. Yerel mahkemenin evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle verdiği boşanma kararını onayan yüksek mahkeme, işin ekonomik boyutunda kritik düzeltme yaptı. Kadının emekli maaşı alması ve tarafların gelir durumlarının birbirine denk olması sebebiyle yoksulluk nafakası koşullarının oluşmadığına hükmedildi. Bu gelişme, benzer durumdaki binlerce boşanma dosyası için bağlayıcı nitelik taşıyor. Eşit gelire sahip taraflar nafaka ödemeyecek.

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Emekli kadına nafaka ödeme kararı Yargıtay’dan döndü... Sabit gelir ve gelir denkliği vurgusu

Boşanma sürecindeki çiftlerin en çok ihtilaf yaşadığı konuların başında gelen nafaka meselesinde, Yargıtay milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emsal karara imza attı. Artık boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyine sahip olan ve düzenli geliri bulunan tarafa yoksulluk nafakası ödenmeyecek.

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AYM'den süresiz nafaka kararı: Oy çokluğuyla kabul edildi | 9 ay sonra yürürlüğe girecek

YEREL MAHKEME KARARI YARGITAY'DAN DÖNDÜ

İstanbul'da hayatını sürdüren çift karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yürüten Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına hükmederek kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını kararlaştırdı.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstanbul’da görülen boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği nafaka kararını iptal ederek emsal içtihat oluşturdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstanbul’da görülen boşanma davasında yerel mahkemenin verdiği nafaka kararını iptal ederek emsal içtihat oluşturdu. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

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GELİR DURUMLARI DENK

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına karar verdi.

Daire, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmü bozdu.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının birbirlerine yakın veya denk olduğu tespit edildi.

Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi tarafından onaylanan yoksulluk nafakası, erkeğin itirazı üzerine yüksek mahkemeye taşındı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi tarafından onaylanan yoksulluk nafakası, erkeğin itirazı üzerine yüksek mahkemeye taşındı.

"YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI OLUŞMAMIŞTIR"

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay, kadının emekli olmasını, düzenli gelirinin bulunmasını ve tarafların ekonomik durumlarının birbirine denk olmasını dikkate alarak nafaka ödenmesini hukuka aykırı buldu. Yargıtay, kadının emekli olmasını, düzenli gelirinin bulunmasını ve tarafların ekonomik durumlarının birbirine denk olmasını dikkate alarak nafaka ödenmesini hukuka aykırı buldu.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanma davalarında uzun yıllardır tartışma konusu olan "süresiz nafaka" uygulamasını 4 Haziran'da oy çokluğuyla iptal etmişti. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesini esastan görüşen Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesi düzenlemesine son verirken, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı.

Karara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek kararı son derece kıymetli bulduklarını belirterek, "AYM'nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclis'imizin takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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