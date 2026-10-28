Operasyonlar kapsamında 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonucunda, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye kaçak ürün soktuğu ve dağıttığı, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik 69 ilde operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütüldü.

Kaçakçılık şebekelerine 69 ilde baskın! 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

MİLYONLARCA MAKARON VE BİNLERCE LİTRE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki ve 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşların sağlığını hiçe sayan merdiven altı yapılara ve haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine geçit verilmediği vurgulandı. Türkiye'nin dört bir yanında operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan polisler, KOM Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.