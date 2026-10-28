Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti: Ankara için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı bakanlıkta kabul etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bakanlıkta kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kurum, görüşmede Ankara'nın ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdiklerini belirtti.
Ankara için ortak akılla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, "Hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
MANSUR YAVAŞ'TAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce Başkan Erdoğan'a sundukları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları ele almak üzere Bakan Murat Kurum ile bir araya geldiklerini belirtti.
Yavaş, "Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.