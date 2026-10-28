Mansur Yavaş, X hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce Başkan Erdoğan'a sundukları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları ele almak üzere Bakan Murat Kurum ile bir araya geldiklerini belirtti.

Yavaş, "Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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