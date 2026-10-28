5 bin metrekarelik alana kurulu Lavanta Bahçesi'nde 19 bin lavanta bitkisi yer alırken, 300 yaşındaki 10 zeytin ağacından oluşan Zeytin Bahçesi de doğaseverlerin ilgisini çeken bölümler arasında bulunuyor.

Ayrıca 44 bin fidanla oluşturulan Türkiye haritası ve 25 bin fidanın kullanıldığı Türkiye Yüzyılı canlı bitki mozaiği, ormanın simgesel peyzaj düzenlemeleri arasında yer alıyor.

Ormanın doğal mirasını yansıtan alanlarında ise 450 yaşındaki Koca Meşe Anıt Ağacı ile 24 milyon yıllık Fosil Ağaç Alanı ziyaretçilerle buluşuyor.

Beştepe Millet Ormanı'nda 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak.

Doğal orman alanı dahil toplam 19 kilometrelik yol ağına sahip Beştepe Millet Ormanı'nda, 2,2 kilometrelik bisiklet ve 1 kilometrelik koşu yolu bulunuyor. Ahşap köprüler, seyir terası ve Bayraktepe yürüyüş yolu, ziyaretçilere farklı gezi seçenekleri sunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN 3 BİN 410 METREKARELİK ALAN

Altı katlı kaskatlı havuz, 315 metre uzunluğundaki dere ve 26 basamaklı şelale de dinlenme alanlarına eşlik ediyor. Çocuklar için toplam 3 bin 410 metrekarelik alana yayılan Hezarfen, Barbaros ve Evliya Çelebi oyun parkları yer alıyor.

Orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesinde çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amaçlanırken, iki basketbol sahası, futbol sahası, açık hava fitness ve kaykay alanları da ziyaretçilere spor yapma imkanı sağlıyor.

Çocukların doğayı tanıması ve çevre bilinci kazanması amacıyla orman okulu ve ahşap orman okulu ünitesi oluşturuldu.