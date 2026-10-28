İngiltere Kralı 3. Charles’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Başkan Erdoğan’a Türkiye’nin COP31 liderliği için teşekkür etti
İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Charles, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki liderliğini takdir etti.
Türkiye, Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutluyor. 29 Ekim 2026 (yarın) Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşku ile kutlanacak. Bu kapsamda Türkiye'ye dünya çapında tebrik mesajları geliyor.
İngiltere Kralı 3. Charles, mesajında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, eşiyle birlikte Başkan Erdoğan'a ve Türk vatandaşlarına içten tebriklerini ve iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.
"İKİ MİLLET ARASINDA KALICI DOSTLUK"
Bu özel günün iki millet arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunduğuna işaret eden Charles, ikili bağların gücünün kendisini son derece memnun ettiğini ve gelecek yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.
"TÜM TÜRK HALKINA REFAH, ESENLİK DİLİYORUZ"
Kral Charles, mesajında şunları kaydetti:
"Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum. Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum. Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."
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