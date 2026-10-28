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İstanbul Boğazı'nda 'Antonia S' alarmı: Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Antonia S isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, geminin geçişi süresince bölgede gerekli tüm tedbirleri alarak deniz ulaşımını geçici süreyle durdurdu.

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İstanbul Boğazı'nda 'Antonia S' alarmı: Gemi trafiği askıya alındı

Karadeniz'de saldırıya uğrayan tankerin emniyetli şekilde geçişini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki tüm gemi trafiği geçici süreyle askıya alındı.

Ukrayna'da dronla vurulan Liberya bayraklı 'Antonia S' isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında seyir güvenliğini sağlamak üzere boğaz trafiği çift yönlü durduruldu.

Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Antonia S isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. (Fotoğraf: DHA)Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Antonia S isimli geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle deniz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. (Fotoğraf: DHA)

Gemi geçişinin tamamlanmasıyla birlikte Boğaz trafiğinin normale dönmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU

Antonia S gemisi, 19 Ağustos'ta Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Çornomorsk Limanı'nda rıhtıma bağlı bulunduğu sırada dron saldırısının hedefi oldu.

Gemide görev yapan yabancı bir güvenlik görevlisinin yaklaşan saldırıyı erken fark edip mürettebatı uyarması sayesinde, denizciler üst güverteye geçerek önleyici tedbirler alma imkanı buldu.

Saldırının ardından yerel yetkililer 22 Filipinli denizciyi Çornomorsk Limanı içindeki emniyetli bir sığınağa tahliye etti. Erken uyarı sayesinde mürettebattan yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Ukrayna'daki liman sığınağında tutulan ve geçici barınmaları sağlanan 22 Filipinli mürettebat, Türk Hava Yolları'nın TK084 sefer sayılı uçuşuyla 21 Ağustos'ta Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

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