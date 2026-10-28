Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhsan Kara ( Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Şahin, "Kaymakamımızın gece saat 01.30 sıralarında kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Bugün saat 13.30'da Hükümet Konağı'nın önünde tören düzenleyeceğiz. Törenin ardından cenazeyi Konya'ya uğurlayacağız. Çocuklarının yurt dışından gelmesini bekliyorlar. Konya'da yarın ya da cuma günü düzenlenecek törenle kaymakamımız defnedilecek." diye konuştu.

İHSAN KARA KİMDİR?

Konya'nın Hadim ilçesinde doğan İhsan Kara, 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Kara, Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Batman Vali Yardımcılığı görevinde de bulunan Kara, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kurucu Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kaymakamlık görevini yürütürken Antalya'nın Muratpaşa ilçesine atanan Kara, 29 Temmuz 2024'te görevine başlamıştı.

İhsan Kara