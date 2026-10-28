YTM'nin duyurusunda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bülteni kapsamında, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve aracı kurumun tedrici tasfiyesine karar verildiği belirtildi.

Tera Yatırım yatırımcılarının tazmin başvurularına ilişkin süreç YTM tarafından yürütülecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YTM, TASFİYE SÜRECİNDE YETKİLERİ ÜSTLENECEK

Duyuruya göre, 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren aracı kurumun yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye tamamlanıncaya kadar YTM tarafından yerine getirilecek.

Tazmin kapsamını, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerle bağlantılı olarak aracı kurum tarafından yatırımcı adına saklanan ya da yönetilen nakit ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturacak.