Yaşlıların gayrimenkullerini gasp eden "Kanlı Tapu Çetesi" lideri Çetin Acar Şişli'de yakalandı

CHP Genel Merkezi'ndeki Özgür Özel'in fotoğrafı için kaldırılabilir iddiası

CHP Genel Merkezi'ndeki Özgür Özel'in fotoğrafı için kaldırılabilir iddiası