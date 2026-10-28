Siber dolandırıcılara karşı Dolunay Projesi ile para trafiğine ilk 18 dakikada müdahale edilecek
İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, siber dolandırıcılık ve suçla mücadelede devrim niteliğinde bir adım atarak "Dolunay Projesi"ni hayata geçiriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleşen kritik görüşmenin ardından duyurulan projeyle, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi aracılığıyla siber dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi hedefleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel