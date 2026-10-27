Büyükçekmece’de rezidans cinayeti: Mehmet Emin Yüksel ile 4 kişinin kaçış anları kamerada!

Büyükçekmece’de rezidans cinayeti: Mehmet Emin Yüksel ile 4 kişinin kaçış anları kamerada!

İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde peş peşe işlenen iki cinayetin failleri yakalandı. Arkadaşlarını otomobilde infaz ettikten sonra çöp toplayıcı kılığına girerek Yunanistan sınırına kaçmaya çalışan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5 SAAT ARAYLA ÇİFTE İNFAZ

Büyükçekmece sınırları içindeki rezidansta 21 Ekim'de meydana gelen olayda, Yasin Binarci (26) tabancayla vurularak öldürüldü, Mehmet E.Y. (20) ise yaralandı.

Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayeti işlediği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi olaydan 5 saat sonra Bağcılar ilçesinde terk edilmiş otomobilde bulundu.

Cinayet mahallindeki dairede yapılan incelemelerde 3 tabanca, çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul sınırları içinde iki farklı ilçede peş peşe işlenen cinayetler, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını adım adım izlemesiyle aydınlatıldı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır)