İstanbul'da çifte cinayet çözüldü: Kaçmak için çöp toplayıcı kılığına girdiler sınırda yakalandılar
Büyükçekmece ve Bağcılar'da 5 saat arayla işlenen iki cinayetin sır perdesi aralandı. Rezidansta başlayan silahlı çatışmanın ardından, cinayet zanlısı arkadaşlarını otomobilde infaz eden şüphelilerin kaçış planı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin izini kaybettirmek amacıyla çöp toplayıcı kılığına girdiği tespit edildi. Edirne üzerinden Yunanistan tarafına kaçmaya çalışırken yakalanan zanlılar İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde peş peşe işlenen iki cinayetin failleri yakalandı. Arkadaşlarını otomobilde infaz ettikten sonra çöp toplayıcı kılığına girerek Yunanistan sınırına kaçmaya çalışan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
5 SAAT ARAYLA ÇİFTE İNFAZ
Büyükçekmece sınırları içindeki rezidansta 21 Ekim'de meydana gelen olayda, Yasin Binarci (26) tabancayla vurularak öldürüldü, Mehmet E.Y. (20) ise yaralandı.
Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayeti işlediği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi olaydan 5 saat sonra Bağcılar ilçesinde terk edilmiş otomobilde bulundu.
Cinayet mahallindeki dairede yapılan incelemelerde 3 tabanca, çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
BALYOZLA KAPIYI KIRIP KAÇTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadeleri, cinayet zincirinin detaylarını ortaya çıkardı.
Polis soruşturmasına göre, aynı evde kalan 5 kişiden Yasin Binarci ve Mehmet I. (20), arkadaşları Mehmet Emin Yüksel'in silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında aynı evin başka odasında bulunan K.K. ve Y.G. kapıları kilitleyerek telefonla aradıkları arkadaşları S.C.B.'den yardım istedi.
Rezidanstaki daireye gelen S.C.B. balyozla kapıyı kırarak içeri girdi.
Şüphelilerin ifadelerine göre S.C.B., K.K., Y.G. ve cinayet işleyen Mehmet Emin Yüksel'i yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİLDEKİ CİNAYET KAMERADA
Yolda uyuşturucunun etkisine giren Mehmet Emin Yüksel, otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü.
Şüpheliler, içinde ceset bulunan otomobili Bağcılar ilçesinde terk ederek yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin ceset bulunan otomobili terk ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde şüphelilerin otomobili terk ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.
ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINDA SINIRA
Görüntüleri saniye saniye inceleyen polis ekipleri çarpıcı detayı ortaya çıkardı.
Şüphelilerden S.C.B.'nin kaçış sırasında çekçek arabasıyla çöp toplayan şahsı ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği ve çöp toplayıcı kılığına girdiği belirlendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek, şüphelilerin önce sanal medya uygulamalarından buldukları korsan taksiyle Tekirdağ'a, daha sonra Edirne sınırına geçtiklerini tespit etti.
İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçerek Yunanistan tarafına kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Poliste verdikleri ifadede cinayetle ilgili birbirlerini suçlayan şüphelilerin, daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.