İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 3 şüpheli Edirne'de yakalandı.

İKİ AYRI İLÇEDE İKİ SİLAHLI CİNAYET

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Her iki cinayete ilişkin yürütülen soruşturmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.