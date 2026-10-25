İstanbul'da iki ayrı cinayet! Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde işlenen iki ayrı cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Silahlı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Edirne'de polis operasyonuyla yakalandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 3 şüpheli Edirne'de yakalandı.
İKİ AYRI İLÇEDE İKİ SİLAHLI CİNAYET
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.
Her iki cinayete ilişkin yürütülen soruşturmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
YURT DIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞI TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B.'nin (22) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Edirne'de operasyon düzenlendi.
EDİRNE'DE OPERASYON: 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece ve Bağcılar'da işlenen iki ayrı cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.