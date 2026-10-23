Büyükçekmece'de Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık'ın yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve beraberindeki 4 kişinin rezidanstan kaçışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bağcılar'da bir otomobilde ölü bulunan Yüksel'in, kaçış sırasında yüzünün kanlı olduğu görüldü.

Rezidanstan kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)

17'NCİ KATTAKİ DAİREDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 21 Ekim saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Rezidansın 17'nci katındaki daireye giren ekipler, Yasin Binarci ve Mehmet Işık'ı kanlar içinde buldu. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Binarci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Işık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dairede yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yüksel’in yanındaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (Foto: İHA)

ŞÜPHELİNİN İZİNİ SÜREN EKİPLER OTOMOBİLE ULAŞTI

Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki inşaat alanında bulunan boş arazide, 06 CJN 835 plakalı otomobili tespit etti.

Araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Büyükçekmece'deki silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde 2 adet 9 milimetrelik kovan ve bir bıçak buldu. Aracı bıraktıktan sonra yaya olarak kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.