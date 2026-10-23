Büyükçekmece’de rezidans cinayeti: Mehmet Emin Yüksel ile 4 kişinin kaçış anları kamerada!
Büyükçekmece’de Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve beraberindeki 4 kişinin rezidanstan kaçışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bağcılar’da bir otomobilde ölü bulunan Yüksel’in, kaçış sırasında yüzünün kanlı olduğu görüldü.
Büyükçekmece'de Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık'ın yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve beraberindeki 4 kişinin rezidanstan kaçışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bağcılar'da bir otomobilde ölü bulunan Yüksel'in, kaçış sırasında yüzünün kanlı olduğu görüldü.
17'NCİ KATTAKİ DAİREDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, 21 Ekim saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Rezidansın 17'nci katındaki daireye giren ekipler, Yasin Binarci ve Mehmet Işık'ı kanlar içinde buldu. Polislerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Binarci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Işık, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Dairede yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
ŞÜPHELİNİN İZİNİ SÜREN EKİPLER OTOMOBİLE ULAŞTI
Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki inşaat alanında bulunan boş arazide, 06 CJN 835 plakalı otomobili tespit etti.
Araçta bir kişinin hareketsiz yattığını gören ekipler, sağlık görevlilerine haber verdi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Büyükçekmece'deki silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde 2 adet 9 milimetrelik kovan ve bir bıçak buldu. Aracı bıraktıktan sonra yaya olarak kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİNDE YÜZÜNÜN KANLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Soruşturma sürerken Mehmet Emin Yüksel ve yanındaki 4 kişinin saldırının ardından rezidanstan kaçtığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Yüksel'in yüzünün kanlı olduğu görüldü.