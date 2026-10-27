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İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni mevzuat: İhtisas mahkemeleriyle hukuki engeller aşılacak... Strateji belgesi şartı

Marmara depremi korkusu yaşayan İstanbul'da afet riski altındaki bölgelerde standartlara uygun olmayan yapıların yenilenmesi için hazırlanan yeni eylem planı devreye giriyor. Bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edilirken, dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 2 milyon 761 bine ulaştı. Yeni dönemde kentsel dönüşüm uygulamalarını şehirlerin dokusuna uygun şekilde yürütmek amacıyla strateji belgeleri zorunlu tutulacak ve uzlaşma süreçlerini hızlandıracak hukuki düzenlemeler yapılarak ihtisas mahkemeleri kurulacak.

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İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni mevzuat: İhtisas mahkemeleriyle hukuki engeller aşılacak... Strateji belgesi şartı

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem gerçeği, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kentsel dönüşümde yepyeni dönemin kapılarını aralıyor.

Olası Marmara depremi tehdidi altındaki İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki riskli yapı stokunun hızla yenilenmesi için hukuki, idari süreçleri sil baştan şekillendirecek adımlar atılıyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin kentsel dönüşüm stratejisinde köklü değişiklikler öngörüyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye'nin kentsel dönüşüm stratejisinde köklü değişiklikler öngörüyor.

STRATEJİ BELGESİ ZORUNLU OLUYOR

Yeni mevzuat hazırlıkları kapsamında, kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması yasal zorunluluk haline getirilecek.

Sosyal yapının ihtiyaçlarına uygun, afetlere karşı dirençli yerleşim alanlarının oluşturulması amacıyla kentsel dönüşümü teşvik eden programlara ağırlık verilecek.

Dönüşüm uygulamalarını şehirlerin dokusuna, estetiğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla yürütmek için bütüncül projeler geliştirilecek.

Olası Marmara depremi tehdidi altındaki İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki riskli yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşüm strateji belgeleri kanuni zorunluluk haline getiriliyor.Olası Marmara depremi tehdidi altındaki İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki riskli yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşüm strateji belgeleri kanuni zorunluluk haline getiriliyor.

İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK

Kentsel dönüşüm süreçlerinde en büyük engellerden biri olarak görülen hukuki sorunların çözümü için düğmeye basıldı.

Uzlaşma süreçlerinde katılımcılığın artırılması, anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla ihtisas mahkemelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Dönüşüm ihtiyacı bulunan alanların çevresel, sosyal, ekonomik özellikleri doğrultusunda özel dönüşüm modelleri hayata geçirilecek.

Süreci yavaşlatan hukuki engellerin aşılması ve hak sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede karara bağlanması amacıyla özel ihtisas mahkemeleri kurulacak. Süreci yavaşlatan hukuki engellerin aşılması ve hak sahipleriyle yaşanan anlaşmazlıkların kısa sürede karara bağlanması amacıyla özel ihtisas mahkemeleri kurulacak.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ HIZ KESMİYOR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edildi.

Riskli yapıların tespitine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılan üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yapı denetim kuruluşları, yapı laboratuvarlarının aralarında bulunduğu 1696 kurum faaliyet gösteriyor.

Bu çalışmalar neticesinde 1 milyon 480 bin bağımsız birimin riskli olduğu tespit edilirken, dönüşüm alanlarıyla birlikte kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 2 milyon 761 bine ulaştı.

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"YARISI BİZDEN"DE YAKLAŞIK 90 MİLYARLIK DESTEK

İstanbul'da yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 70 bin 416 bağımsız birim için 86,7 milyar lira destek sağlandı.

Kampanya dahilinde konut sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liralık destek imkanı sunuluyor.

Dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesinde afet tehlikeleri, yapı stokunun risk durumu, toplumsal güçlükler dikkate alınarak sürecin hızlandırılması hedefleniyor.

Yarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldı! İstanbulda kentsel dönüşüm için 1 milyon 875 bin TL destek fırsatıYarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldı! İstanbulda kentsel dönüşüm için 1 milyon 875 bin TL destek fırsatı
Yarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldı! İstanbul'da kentsel dönüşüm için 1 milyon 875 bin TL destek fırsatı

Bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edilip 2 milyon 761 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alınırken, İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası ile 70 bin 416 birime toplam 86 milyar 700 milyon lira finansal destek sağlandı. Bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edilip 2 milyon 761 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alınırken, İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası ile 70 bin 416 birime toplam 86 milyar 700 milyon lira finansal destek sağlandı.

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