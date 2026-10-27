Kentsel dönüşüm süreçlerinde en büyük engellerden biri olarak görülen hukuki sorunların çözümü için düğmeye basıldı.

Bu çalışmalar neticesinde 1 milyon 480 bin bağımsız birimin riskli olduğu tespit edilirken, dönüşüm alanlarıyla birlikte kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 2 milyon 761 bine ulaştı.

"YARISI BİZDEN"DE YAKLAŞIK 90 MİLYARLIK DESTEK

İstanbul'da yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 70 bin 416 bağımsız birim için 86,7 milyar lira destek sağlandı.

Kampanya dahilinde konut sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liralık destek imkanı sunuluyor.

Dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesinde afet tehlikeleri, yapı stokunun risk durumu, toplumsal güçlükler dikkate alınarak sürecin hızlandırılması hedefleniyor.

Bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edilip 2 milyon 761 bin bağımsız birim dönüşüm kapsamına alınırken, İstanbul'daki Yarısı Bizden kampanyası ile 70 bin 416 birime toplam 86 milyar 700 milyon lira finansal destek sağlandı.