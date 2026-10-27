İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni mevzuat: İhtisas mahkemeleriyle hukuki engeller aşılacak... Strateji belgesi şartı
Marmara depremi korkusu yaşayan İstanbul'da afet riski altındaki bölgelerde standartlara uygun olmayan yapıların yenilenmesi için hazırlanan yeni eylem planı devreye giriyor. Bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edilirken, dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 2 milyon 761 bine ulaştı. Yeni dönemde kentsel dönüşüm uygulamalarını şehirlerin dokusuna uygun şekilde yürütmek amacıyla strateji belgeleri zorunlu tutulacak ve uzlaşma süreçlerini hızlandıracak hukuki düzenlemeler yapılarak ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan deprem gerçeği, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında kentsel dönüşümde yepyeni dönemin kapılarını aralıyor.
Olası Marmara depremi tehdidi altındaki İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki riskli yapı stokunun hızla yenilenmesi için hukuki, idari süreçleri sil baştan şekillendirecek adımlar atılıyor.
STRATEJİ BELGESİ ZORUNLU OLUYOR
Yeni mevzuat hazırlıkları kapsamında, kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması yasal zorunluluk haline getirilecek.
Sosyal yapının ihtiyaçlarına uygun, afetlere karşı dirençli yerleşim alanlarının oluşturulması amacıyla kentsel dönüşümü teşvik eden programlara ağırlık verilecek.
Dönüşüm uygulamalarını şehirlerin dokusuna, estetiğine uygun şekilde yerinde dönüşüm anlayışıyla yürütmek için bütüncül projeler geliştirilecek.
İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULACAK
Kentsel dönüşüm süreçlerinde en büyük engellerden biri olarak görülen hukuki sorunların çözümü için düğmeye basıldı.
Uzlaşma süreçlerinde katılımcılığın artırılması, anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla ihtisas mahkemelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Dönüşüm ihtiyacı bulunan alanların çevresel, sosyal, ekonomik özellikleri doğrultusunda özel dönüşüm modelleri hayata geçirilecek.
RİSKLİ YAPI TESPİTİ HIZ KESMİYOR
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bugüne kadar 59 ilde 292 riskli alan ilan edildi.
Riskli yapıların tespitine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılan üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yapı denetim kuruluşları, yapı laboratuvarlarının aralarında bulunduğu 1696 kurum faaliyet gösteriyor.
Bu çalışmalar neticesinde 1 milyon 480 bin bağımsız birimin riskli olduğu tespit edilirken, dönüşüm alanlarıyla birlikte kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısı 2 milyon 761 bine ulaştı.
"YARISI BİZDEN"DE YAKLAŞIK 90 MİLYARLIK DESTEK
İstanbul'da yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında 70 bin 416 bağımsız birim için 86,7 milyar lira destek sağlandı.
Kampanya dahilinde konut sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liralık destek imkanı sunuluyor.
Dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesinde afet tehlikeleri, yapı stokunun risk durumu, toplumsal güçlükler dikkate alınarak sürecin hızlandırılması hedefleniyor.