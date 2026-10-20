Yarısı Bizden kampanyasının süresi uzatıldı! İstanbul'da kentsel dönüşüm için 1 milyon 875 bin TL destek fırsatı
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla alınan düzenlemeyle vatandaşlara konutlar için 1 milyon 875 bin TL, iş yerleri için ise 1 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının süresinin 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını duyurarak İstanbullulara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.
Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."
KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK
Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bina bazlı dönüşümde her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Böylece toplam finansman desteği 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.
Vatandaşların evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirdiği modelde sağlanan destekler şöyle:
- 875 bin TL hibe
- 875 bin TL kredi
- 125 bin TL taşınma desteği
İŞ YERLERİNE DE DESTEK SAĞLANIYOR
Kampanya kapsamında iş yerleri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Böylece iş yerleri için toplam destek tutarı 1 milyon TL'ye ulaşıyor.
ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE 1 MİLYON TL DESTEK
Alan bazlı dönüşüm modelinde ise konutlar için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bu modelde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülürken kalan borç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.