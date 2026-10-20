İŞ YERLERİNE DE DESTEK SAĞLANIYOR

Kampanya kapsamında iş yerleri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Böylece iş yerleri için toplam destek tutarı 1 milyon TL'ye ulaşıyor.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE 1 MİLYON TL DESTEK

Alan bazlı dönüşüm modelinde ise konutlar için 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bu modelde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülürken kalan borç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

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