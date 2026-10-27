Milas Belediyesi’nde gözler o tarihte! Rüşvet soruşturması sonrası başkan vekili seçimi olacak
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un yerine başkan vekili seçilecek. 30 üyeli mecliste üç grubun da 10’ar sandalyeye sahip olması nedeniyle 3 Kasım’daki seçim kritik önem taşıyor.
Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı tutuklu Fevzi Topuz'un yerine başkan vekili seçilecek. Milas Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 3 Kasım Salı günü toplanacak.
MEHMET MURAT YAZAR GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fevzi Topuz'un, İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Yeni başkan vekili seçilene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak görevlendirildiği belirtildi.
Milas Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te belediyenin meclis toplantı salonunda toplanacağı bildirildi.
MECLİSTE ÜÇ GRUBUN DA 10 ÜYESİ VAR
Toplam 30 üyeden oluşan Milas Belediye Meclisinde CHP 10, Yeni Parti 10, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise 10 üyeyle temsil ediliyor.
Meclisteki sandalye dağılımının eşit olması nedeniyle başkan vekilliği seçiminde yapılacak turlar kritik önem taşıyor.
İLK İKİ TURDA 20 OY ARANACAK
Belediye Kanunu'na göre gizli yapılacak seçimde ilk iki turda adaylardan birinin seçilebilmesi için 20 oy alması gerekecek. Üçüncü turda ise 16 oy aranacak.
İlk üç turda sonuç çıkmaması halinde dördüncü turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Bu turda en çok oyu alan aday Milas Belediye Başkan Vekili seçilecek. Oyların eşit çıkması halinde ise sonucu kura belirleyecek.
NE OLMUŞTU?
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İçişleri Bakanlığı da hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarından soruşturma yürütülen ve tutuklanan Fevzi Topuz'un geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
İlkay Girgin Erdoğan istifa nedenini açıkladı
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında soruşturma