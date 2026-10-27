Toplam 30 üyeden oluşan Milas Belediye Meclisinde CHP 10, Yeni Parti 10, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise 10 üyeyle temsil ediliyor.

MECLİSTE ÜÇ GRUBUN DA 10 ÜYESİ VAR

Yeni başkan vekili seçilene kadar Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Murat Yazar'ın geçici olarak görevlendirildiği belirtildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Fevzi Topuz'un, İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ekim'de görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı tutuklu Fevzi Topuz'un yerine başkan vekili seçilecek. Milas Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere 3 Kasım Salı günü toplanacak.

Tutuklu Fevzi Topuz (Foto: AA)

İLK İKİ TURDA 20 OY ARANACAK

Belediye Kanunu'na göre gizli yapılacak seçimde ilk iki turda adaylardan birinin seçilebilmesi için 20 oy alması gerekecek. Üçüncü turda ise 16 oy aranacak.

İlk üç turda sonuç çıkmaması halinde dördüncü turda en fazla oy alan iki aday yarışacak. Bu turda en çok oyu alan aday Milas Belediye Başkan Vekili seçilecek. Oyların eşit çıkması halinde ise sonucu kura belirleyecek.

NE OLMUŞTU?

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ekim'de başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı da hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarından soruşturma yürütülen ve tutuklanan Fevzi Topuz'un geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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