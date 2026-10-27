Maltepe'de çöken Kardeşler Apartmanı'nın yerine yeni yuvalar hazır! 20 günde konut müjdesi
İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşlar için yeni konutlar hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 20 günde tamamlandı. Bakan Murat Kurum, 28 Ekim itibarıyla isteyen vatandaşların Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki hazır konutlarının anahtarlarını teslim alabileceğini, isteyenlerin ise TOKİ aracılığıyla evlerini yerinde dönüştürebileceğini açıkladı.
İstanbul Maltepe'de 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşması için yürütülen çalışmalarda önemli aşamaya gelindi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda harekete geçen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 gün içinde tüm hak sahipleriyle görüşerek iki farklı konut seçeneği sundu. Göçükten yalnızca 20 gün sonra hazır daireleri tercih eden vatandaşlara anahtarları teslim edilecek. Bakan Murat Kurum, yeni konutların hazır olduğunu duyurarak hak sahiplerine uygun ödeme koşulları sunulacağını bildirdi.
20 GÜNDE YENİ KONUTLAR HAZIRLANDI
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 gün içerisinde tüm hak sahipleriyle görüşerek iki seçenek sundu.
İlk seçenekte vatandaşların 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki hazır konutlarının anahtarlarını teslim alabilecekleri belirtildi.
İkinci seçenekte ise hak sahiplerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda TOKİ aracılığıyla evlerinin yerinde yeniden inşa edilmesi imkanı sunuldu.
Her iki seçenek için de uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sağlanacağı bildirildi.
BAKAN KURUM: YENİ YUVALARINA KAVUŞUYORLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."
HAK SAHİPLERİNE 2 SEÇENEK SUNULDU
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara hazır konutlar gösterildi.
Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda bulunan örnek daireleri gezen hak sahipleri, 2+1 ve 3+1 konutları inceleme fırsatı buldu.
Hazır konutları tercih eden vatandaşlar 28 Ekim'den itibaren anahtarlarını teslim alabilecek. Mevcut adreslerinde kalmak isteyen hak sahipleri ise TOKİ ile yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek.
"DEVLETİMİZ ÇOK HIZLI BİR REFLEKS GÖSTERDİ"
Örnek daireleri gezen hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, sürece ilişkin memnuniyetini dile getirdi.
Tuzcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. 'Bir an önce yapıp sizi evlerinize kavuşturacağız' dedi. Eğer istemiyorsanız da burada Esenkent Mahallemizde bitmiş konutları önerdiler. Bugün gezdirdiler. Gayet de güzel yani. Eğer hani beklemek istemeyip 'benim acelem var diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz' diye bize teklifte bulundular. Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel. Cumhurbaşkanımızdan, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah razı olsun."
"HEMEN SAHİP ÇIKTILAR"
Yeni konutları gezen hak sahiplerinden Zeliha İnan da daireleri beğendiğini belirterek sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İnan, "Çok beğendik, güzel. Artı burası bizim için daha iyi, yani geniş.. Burasını beğendik. Bilmiyorum, kızlarım karar veriyorlar. 'Al, al, buradan al' diyorlar. Bakacağız, kısmet. Zaman gösterir. Hemen sahip çıktılar, bak yardım edildi. Kimse mağdur olmadı, güzel oldu" diye konuştu.
ANAHTAR TESLİMLERİ 28 EKİM'DE BAŞLIYOR
Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında hazır konutları tercih eden hak sahiplerine 28 Ekim Çarşamba günü itibarıyla anahtarları teslim edilecek.
Yerinde dönüşümü tercih eden vatandaşların konutları ise TOKİ aracılığıyla yeniden inşa edilecek. Her iki seçenekte de hak sahiplerine uzun vadeli uygun ödeme koşulları sunulacak.