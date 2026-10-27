Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki örnek daireleri gezen hak sahipleri, 2+1 ve 3+1 konutları inceledi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) İlk seçenekte vatandaşların 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki hazır konutlarının anahtarlarını teslim alabilecekleri belirtildi. İkinci seçenekte ise hak sahiplerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda TOKİ aracılığıyla evlerinin yerinde yeniden inşa edilmesi imkanı sunuldu. Her iki seçenek için de uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sağlanacağı bildirildi.

Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından hak sahiplerine hazır konut ve TOKİ aracılığıyla yerinde dönüşüm olmak üzere iki seçenek sunuldu. (Foto: Takvim Foto Arşivi) BAKAN KURUM: YENİ YUVALARINA KAVUŞUYORLAR Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun." HAK SAHİPLERİNE 2 SEÇENEK SUNULDU Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara hazır konutlar gösterildi. Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda bulunan örnek daireleri gezen hak sahipleri, 2+1 ve 3+1 konutları inceleme fırsatı buldu. Hazır konutları tercih eden vatandaşlar 28 Ekim'den itibaren anahtarlarını teslim alabilecek. Mevcut adreslerinde kalmak isteyen hak sahipleri ise TOKİ ile yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek.

. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken binanın ardından yürütülen çalışmalar kapsamında yeni konutlar 20 günde hazırlandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "DEVLETİMİZ ÇOK HIZLI BİR REFLEKS GÖSTERDİ" Örnek daireleri gezen hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, sürece ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Tuzcu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi. 'Bir an önce yapıp sizi evlerinize kavuşturacağız' dedi. Eğer istemiyorsanız da burada Esenkent Mahallemizde bitmiş konutları önerdiler. Bugün gezdirdiler. Gayet de güzel yani. Eğer hani beklemek istemeyip 'benim acelem var diyorsanız burayı da kullanabilirsiniz' diye bize teklifte bulundular. Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel. Cumhurbaşkanımızdan, bütün yetkililerden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ederiz. İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Allah razı olsun."

Hak sahipleri, Esenkent'teki yeni konutları inceleyerek kendilerine sunulan seçenekler hakkında bilgi aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"HEMEN SAHİP ÇIKTILAR" Yeni konutları gezen hak sahiplerinden Zeliha İnan da daireleri beğendiğini belirterek sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İnan, "Çok beğendik, güzel. Artı burası bizim için daha iyi, yani geniş.. Burasını beğendik. Bilmiyorum, kızlarım karar veriyorlar. 'Al, al, buradan al' diyorlar. Bakacağız, kısmet. Zaman gösterir. Hemen sahip çıktılar, bak yardım edildi. Kimse mağdur olmadı, güzel oldu" diye konuştu.