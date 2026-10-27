Sözlerimle kırdığım herkesten özür diliyorum. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum."

"Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, kendimi konu alan bir görsele tepki verdim. Bu sözlerim düşüncesizce söylenmişti. Bugün, sözlerimin Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çin topluluklarında çok sayıda insanı incittiğinin farkındayım.

Fransız yıldız adına, 27 Ekim 2026 tarihli ve Paris merkezli Interconnected Ventures şirketinin antetini taşıyan Fransızca, Çince ve İngilizce bir açıklama yayımlandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından tartışma, Fransız futbolcunun sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek Real Madrid ve İspanya LaLiga yayınlarını da etkileyebilecek bir boyuta ulaştı.

Kylian Mbappe'den Mao Zedong özrü

Zeyrek şunları söyledi:

"Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe'ye bir televizyon programında kendisiyle alakalı yapılmış bugüne kadarki en komik görsel soruldu ve Çin'in kurucu önderi Mao Zedong'un resmi hemen ekrana verildi. O da şu yorumu yaptı: 'Sanırım Çinli bir diktatördü, yüzümü onun üzerine koymuşlardı, buna çok gülüyorum. Arkadaşlarımla sık sık gülüyor, bunu kullanıyorlar.' demişti.

Ve bu sözler aslında Çin kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açtı. Hemen Çinli şirketler bu alanda ilk adımlarını attı. Çin'in en büyük içecek üreticileri ve yine süt ürünleri şirketleri ve daha birçok marka hemen sponsorluklarını geri çekti ve üstüne tazminat davaları açıldı Mbappe'ye.

SERVET DEĞERİNDE KAYIPLARA YOL AÇTI

Ve anlaşılan o ki Mbappe Çin tarafında birçok kazanca sahipti ki bu tepkilerin ardından öğrenmiş olduk. Servet değerinde kayıplara yol açtı bu sözleri. Kendisi üstelik şimdi tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Çin'deki sosyal medyalarda da birçok tepki var Mbappe'ye yönelik. Diğer taraftan Çin Devlet Televizyonu'ndan da şöyle baktığımızda Mbappe'nin yer aldığı karşılaşmaların yayınlarının durdurulduğuna yönelik bilgiler var ve Mbappe'nin bulunduğu reklamlar, tanıtım videolarının da CCTV içeriklerinden kaldırıldığı yönünde yine bilgiler var.

Diğer yandan bu karar yalnızca futbolcuyu değil, Çin'deki Real Madrid ve İspanya Ligi yayınlarını da doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirilmeye başlandı.

Çin hükümetinden de bir açıklama var. Bugün konu Dışişleri Bakanlığı'na sirayet etti ve Bakanlık Sözcüsü, 'Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlar doğal olarak Çin toplumunun bütün kesimlerinin ortak tepkisiyle karşılaşacaktır.' cevabını verdi.

Çin yönetimi doğrudan bir yaptırım açıklamadı ancak şirketlerin ve yayın kuruluşlarının aldığı kararlarla şu an için böyle bir süreç başlatılmış oldu. Çin'in kurucu önderi Mao Zedong'a yönelik yapılan bu hakaret karşısında Mbappe'nin bundan sonra ne yapacağı konuşuluyor."

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