Kylian Mbappe'nin Mao Zedong için kullandığı sözler Çin'de krize yol açtı: Sponsorluklar iptal edildi, tazminat davaları açıldı
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong hakkında kullandığı ifadeler Çin'de büyük tepki çekti. Çinli şirketler sponsorluk anlaşmalarını sonlandırırken yıldız futbolcuya tazminat davaları açıldı, bazı yayınları da durduruldu. Yaşananların ardından Kylian Mbappe üç dilde özür açıklaması yayımlarken Çin Dışişleri Bakanlığı da tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.
Real Madrid forması giyen Dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe, katıldığı bir programda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'a ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Çin'de tepkilerin hedefi oldu. Tartışmaların büyümesi üzerine Çinli şirketlerin sponsorluk anlaşmalarını sonlandırdığı, devlet televizyonunun ise Mbappe'nin yer aldığı bazı yayınları durdurduğu bildirildi.
MBAPPE'NİN "ÇİNLİ BİR DİKTATÖR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Fransız internet programı The Bridge'e ait olduğu belirtilen görüntülerde Mbappe'ye, kendisi hakkında hazırlanan internet görsellerinden hangisini en komik bulduğu soruldu.
Fransız futbolcu, yüzünün Mao Zedong'un fotoğrafına montajlandığı görseli işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Yüzümü Çinli bir diktatörün üzerine yerleştirdikleri görsel. Bu beni gerçekten güldürüyor. Arkadaşlarımla sürekli kullanıyorum."
Mbappe'nin Mao Zedong'un adını doğrudan söylememesine rağmen kullandığı "Çinli diktatör" ifadesi, Çin'in tepkisine neden oldu. Sosyal medyada büyüyen tartışma, kısa sürede futbolcunun ticari anlaşmalarına da yansıdı.
ÇİNLİ ŞİRKETLER SPONSORLUKLARINI GERİ ÇEKTİ
Çin basınında yer alan ve Reuters tarafından aktarılan haberlere göre, ülkedeki bazı büyük şirketler Mbappe ile sponsorluk ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin de İspanya LaLiga karşılaşmaları ile Mbappe'nin yer aldığı bazı yayınları durdurduğu bildirildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından tartışma, Fransız futbolcunun sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek Real Madrid ve İspanya LaLiga yayınlarını da etkileyebilecek bir boyuta ulaştı.
MBAPPE'DEN ÜÇ DİLDE ÖZÜR
Çin'de büyüyen tepkilerin ardından Kylian Mbappe'den özür açıklaması geldi.
Fransız yıldız adına, 27 Ekim 2026 tarihli ve Paris merkezli Interconnected Ventures şirketinin antetini taşıyan Fransızca, Çince ve İngilizce bir açıklama yayımlandı.
Mbappe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yakın zamanda verdiğim bir röportajda, kendimi konu alan bir görsele tepki verdim. Bu sözlerim düşüncesizce söylenmişti. Bugün, sözlerimin Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çin topluluklarında çok sayıda insanı incittiğinin farkındayım.
Sözlerimle kırdığım herkesten özür diliyorum. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihine derin bir saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum."
TAZMİNAT DAVALARI AÇILDI
A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, Mbappe'nin sözlerinin Çin'de yol açtığı tepkileri, sponsorluk anlaşmalarının iptal edilmesini ve Çin yönetiminin konuya ilişkin açıklamasını ayrıntılarıyla anlattı.
Zeyrek şunları söyledi:
"Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe'ye bir televizyon programında kendisiyle alakalı yapılmış bugüne kadarki en komik görsel soruldu ve Çin'in kurucu önderi Mao Zedong'un resmi hemen ekrana verildi. O da şu yorumu yaptı: 'Sanırım Çinli bir diktatördü, yüzümü onun üzerine koymuşlardı, buna çok gülüyorum. Arkadaşlarımla sık sık gülüyor, bunu kullanıyorlar.' demişti.
Ve bu sözler aslında Çin kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açtı. Hemen Çinli şirketler bu alanda ilk adımlarını attı. Çin'in en büyük içecek üreticileri ve yine süt ürünleri şirketleri ve daha birçok marka hemen sponsorluklarını geri çekti ve üstüne tazminat davaları açıldı Mbappe'ye.
SERVET DEĞERİNDE KAYIPLARA YOL AÇTI
Ve anlaşılan o ki Mbappe Çin tarafında birçok kazanca sahipti ki bu tepkilerin ardından öğrenmiş olduk. Servet değerinde kayıplara yol açtı bu sözleri. Kendisi üstelik şimdi tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı.
Çin'deki sosyal medyalarda da birçok tepki var Mbappe'ye yönelik. Diğer taraftan Çin Devlet Televizyonu'ndan da şöyle baktığımızda Mbappe'nin yer aldığı karşılaşmaların yayınlarının durdurulduğuna yönelik bilgiler var ve Mbappe'nin bulunduğu reklamlar, tanıtım videolarının da CCTV içeriklerinden kaldırıldığı yönünde yine bilgiler var.
Diğer yandan bu karar yalnızca futbolcuyu değil, Çin'deki Real Madrid ve İspanya Ligi yayınlarını da doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirilmeye başlandı.
Çin hükümetinden de bir açıklama var. Bugün konu Dışişleri Bakanlığı'na sirayet etti ve Bakanlık Sözcüsü, 'Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlar doğal olarak Çin toplumunun bütün kesimlerinin ortak tepkisiyle karşılaşacaktır.' cevabını verdi.
Çin yönetimi doğrudan bir yaptırım açıklamadı ancak şirketlerin ve yayın kuruluşlarının aldığı kararlarla şu an için böyle bir süreç başlatılmış oldu. Çin'in kurucu önderi Mao Zedong'a yönelik yapılan bu hakaret karşısında Mbappe'nin bundan sonra ne yapacağı konuşuluyor."
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