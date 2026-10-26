Fon soruşturmasında Tera ve Pusula’ya kilit: Tüm faaliyetler durduruldu, tasfiye için iki banka devrede
Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün tüm faaliyetleri durduruldu. Tera Portföy'e ait fonların tasfiyesi için İş Bankası, Pusula Portföy'e ait fonların tasfiyesi için ise Ziraat Bankası görevlendirildi.
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Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün tüm faaliyetleri durduruldu.
TERA PORTFÖY VE PUSULA PORTFÖY'ÜN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.
FONLARIN TASFİYESİ İÇİN İKİ BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
Tera Portföy'e ait fonların tasfiyesi için İş Bankası görevlendirildi.
Pusula Portföy'e ait fonların tasfiyesi için ise Ziraat Bankası görevlendirildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel