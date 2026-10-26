Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesi Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Topuz'un hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

HAKKINDA 3 SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 sayılı soruşturma dosyası kapsamında işlem başlatıldı.

Topuz hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Soruşturma kapsamında Fevzi Topuz, Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Ekim 2026 tarihli ve 2026/246 sorgu sayılı kararıyla tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Fevzi Topuz'un geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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