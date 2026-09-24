İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların mağduriyetine konu olan fon soruşturmasında Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı. Savcılık Tezmen'e, fonlarda toplanan paraların Tera'nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK'ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketlerini sordu.

Eski Tera PYŞ Genel Müdürü Alper Öztürk ise Vişne Madencilik hisselerindeki fon alımına ilişkin dikkat çeken bir ifade verdi. Öztürk, işlemi portföy yöneticisinin yaptığını ancak "Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir. Bu karar hâkim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hâkim ortağın iradesinin yansımasıdır." dedi. Destek Faktoring için de benzer bir değerlendirmede bulundu.

Emre Tezmen, yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu'nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söyledi. Ancak fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını savundu. Tera PYŞ'nin ayrı bir yönetimi bulunduğunu söyleyen Tezmen, fon alım-satım kararlarından haberdar olmadığını belirtti.

SAVCI: 1,4 MİLYARLIK ŞİRKET NASIL 280 MİLYAR OLDU?

Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yaklaşık 1,4 milyar liralık piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını da sordu. Tezmen yükselişi şirketin büyümesi ve yatırımlarıyla açıkladı: "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile hâlen ucuz." dedi.

Savcılık diğer şirketlerdeki artışları da Tezmen'in önüne koydu. Sorgu tutanağına göre; TRHOL 450 milyon liradan 135 milyar liraya, TEHOL 1,9 milyar liradan 103 milyar liraya, PEKER yaklaşık 5 milyar liradan 100 milyar liraya yükseldi.

Savcılık, Tezmen'in sahibi olduğu dört şirketin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyar liradan 620 milyar liraya çıkmasını nasıl açıkladığını sordu. Tezmen artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı.