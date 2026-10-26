SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski SPK Daire Başkanı Erman Çete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.
ESKİ SPK DAİRE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete gözaltına alındı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Savcılıkta ifadesi alınan Erman Çete, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Çete, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel