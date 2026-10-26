UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski SPK Daire Başkanı Erman Çete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

Erman Çete tutuklandı. (Foto: AA)Erman Çete tutuklandı. (Foto: AA)

ESKİ SPK DAİRE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifadesi alınan Erman Çete, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Çete, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı-3 SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı-4 SPK dosyasında çember daralıyor: Eski Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı-5

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula’ya kilit: Tüm faaliyetler durduruldu, tasfiye için iki banka devrede
SONRAKİ HABER

Tera ve Pusula Portföy'e faaliyet freni
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler