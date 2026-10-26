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Kocaeli’de tartışma cinayetle bitti: MHP’li meclis üyesi Saral hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Saral, tartıştığı A.İ.U. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kocaeli’de tartışma cinayetle bitti: MHP’li meclis üyesi Saral hayatını kaybetti

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi.

Video Oynatma İkonu MHP'li meclis üyesi silahlı kavgada öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Foto: DHA)Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Foto: DHA)

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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