Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi.

MHP'li meclis üyesi silahlı kavgada öldü