Kocaeli’de tartışma cinayetle bitti: MHP’li meclis üyesi Saral hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Saral, tartıştığı A.İ.U. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi.MHP'li meclis üyesi silahlı kavgada öldü
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel