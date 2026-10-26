Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu: 4 şüpheli gözaltında! Aralarında Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de var
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma ve zimmet iddiaları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile belediye çalışanları Samet Bilge ve Tural Ateş'i gözaltına aldı.
Bolu Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
EŞ ZAMANI ŞAFAK OPERASYONU
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi. Ekipler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR
Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.