Bolu Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANI ŞAFAK OPERASYONU



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi. Ekipler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR



Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.

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