Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen Albay Sayit Gökgöz'ün ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, şehidin ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel