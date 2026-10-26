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Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen Albay Sayit Gökgöz'ün ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, şehidin ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı-2 Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı-3 Başkan Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı mesajı-4

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