Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, reçel üretiminde kullanılacak meyve oranlarıyla ilgili düzenleme yapılması öngörülürken, bir kilogram reçeldeki meyve oranı 450 gramdan az olmayacak. REÇELDE YENİ DÜZENLEMELER Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Yeni düzenlemelerle ʺjöle marmelatıʺ tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) Düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi. Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı. ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE MEYVE MİKTARI Taslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak. Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.