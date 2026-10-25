Yasa dışı üreme hücresi çetesinden itiraf! İnsan hücrelerini katalogdan pazarladılar
İstanbul'da 53 şüphelinin yer aldığı yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Donör kadınlar için biyolojik özelliklerine göre katalog hazırlandığı, yaş bilgilerinin değiştirildiği ve organizasyonun 2 milyon euroyu aşan haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
İstanbul'da yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, 53 şüphelinin yer aldığı organizasyonun işleyişine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt lideri Hacer T.'nin. donörlük faaliyetleri, kliniklerle kurulan bağlantılar, ilaç temini ve para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.
Hacer T., Soner Sezer Sezgi başta olmak üzere birkaç doktor, klinik çalışanı ile hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti.
YUMURTA BÜYÜTME İLACI
Donörlük amacıyla Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk'a gittiğini beyan eden Hacer T., Gonal-F, Puregon ve Menopur isimli ilaçların yumurta büyütme amacıyla kullanıldığını ve kendisinin de donörlük sürecinde bu ilaçlardan bazılarını kullandığını söyledi.
2020'ye kadar asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisiyken donörlük sistemine adım atan Hacer T. "Klinikten gelen talepler doğrultusunda biyolojik yaş kriterlerine uymak için yaşımı küçülttüm. Donör olan veya olacak kadınların doğum tarihlerini ve profillerini manipüle ettim" dedi.
ASLAN PAYINI ALIYORDU
Çetenin elde ettiği 2 milyon euroyu aşkın haksız kazançtaki sömürü oranı MASAK raporlarıyla da belgelendi. Yurt dışı kliniğinde bir işlemden 8-10 bin euro gelir elde eden Hacer T'nin yumurtasını veren kadına yalnızca 800 ile bin euro arasında (Yüzde 10) ödemeler yaptığı tespit edildi.
YUMURTA KATALOĞU OLUŞTURDU
Soruşturma dosyasındaki dijital materyal incelemelerinde; çetenin insanlık dışı bir "Ürün Kataloğu" oluşturduğu saptandı. Çete sahte iş ilanlarıyla ulaştıkları kadınlara donörlük teklif etti.
Fiziksel ve biyolojik özellikleri uyanlar sisteme dahil edildi. Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "Fiyat Tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında aranan ve KKTC'den İstanbul'a dönen iki kadın da yakalandı. Şüphelilerden Merve Ş.'nin 2023–2026 yılları arasında 20 günlük regl döngülerine paralel şekilde tam 30 kez yurt dışına uçtuğu belirlendi.
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