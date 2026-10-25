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Yasa dışı üreme hücresi çetesinden itiraf! İnsan hücrelerini katalogdan pazarladılar

İstanbul'da 53 şüphelinin yer aldığı yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Donör kadınlar için biyolojik özelliklerine göre katalog hazırlandığı, yaş bilgilerinin değiştirildiği ve organizasyonun 2 milyon euroyu aşan haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

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Yasa dışı üreme hücresi çetesinden itiraf! İnsan hücrelerini katalogdan pazarladılar

İstanbul'da yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, 53 şüphelinin yer aldığı organizasyonun işleyişine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt lideri Hacer T.'nin. donörlük faaliyetleri, kliniklerle kurulan bağlantılar, ilaç temini ve para transferlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Hacer T., Soner Sezer Sezgi başta olmak üzere birkaç doktor, klinik çalışanı ile hasta muayenesi ve donör işlemleri nedeniyle iletişim kurduğunu belirtti.

Soruşturmada donör kadınların biyolojik özelliklerine göre katalog oluşturulduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Soruşturmada donör kadınların biyolojik özelliklerine göre katalog oluşturulduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

YUMURTA BÜYÜTME İLACI

Donörlük amacıyla Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk'a gittiğini beyan eden Hacer T., Gonal-F, Puregon ve Menopur isimli ilaçların yumurta büyütme amacıyla kullanıldığını ve kendisinin de donörlük sürecinde bu ilaçlardan bazılarını kullandığını söyledi.

Hacer T.'nin kadınların yaş bilgilerini ve profillerini değiştirdiği itirafı dosyaya girdi.Hacer T.'nin kadınların yaş bilgilerini ve profillerini değiştirdiği itirafı dosyaya girdi.

2020'ye kadar asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisiyken donörlük sistemine adım atan Hacer T. "Klinikten gelen talepler doğrultusunda biyolojik yaş kriterlerine uymak için yaşımı küçülttüm. Donör olan veya olacak kadınların doğum tarihlerini ve profillerini manipüle ettim" dedi.

ASLAN PAYINI ALIYORDU

Çetenin elde ettiği 2 milyon euroyu aşkın haksız kazançtaki sömürü oranı MASAK raporlarıyla da belgelendi. Yurt dışı kliniğinde bir işlemden 8-10 bin euro gelir elde eden Hacer T'nin yumurtasını veren kadına yalnızca 800 ile bin euro arasında (Yüzde 10) ödemeler yaptığı tespit edildi.

YUMURTA KATALOĞU OLUŞTURDU

Soruşturma dosyasındaki dijital materyal incelemelerinde; çetenin insanlık dışı bir "Ürün Kataloğu" oluşturduğu saptandı. Çete sahte iş ilanlarıyla ulaştıkları kadınlara donörlük teklif etti.

80 euroya yumurta hücresi ticareti! Çetenin lideri kadın çıktı: Mavi gözlü sarı saçlı kadınları katalogladılar80 euroya yumurta hücresi ticareti! Çetenin lideri kadın çıktı: Mavi gözlü sarı saçlı kadınları katalogladılar

Fiziksel ve biyolojik özellikleri uyanlar sisteme dahil edildi. Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında bir kadının göz rengi için "Lens mi?" diye sorgulama yaptığı, kliniğin güncel talebine göre eşleştirme yaptığı belirlendi. Gürcistan (Batum) ve Arnavutluk (Tiran) kliniklerinin renkli gözlü ve sarı saçlı olmayan donör kadınların yumurtalarını kabul etmediği, çetenin de alıcıların taleplerine göre özel "Fiyat Tarifeleri" uygulandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında aranan ve KKTC'den İstanbul'a dönen iki kadın da yakalandı. Şüphelilerden Merve Ş.'nin 2023–2026 yılları arasında 20 günlük regl döngülerine paralel şekilde tam 30 kez yurt dışına uçtuğu belirlendi.

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