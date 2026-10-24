Konferansın 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini, İçişleri Bakanlığı olarak alanın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Çiftçi, "100'e yakın devlet ve hükümet başkanı, 200-300 bakan gelecek. 20 bin delegasyonun gelmesi bekleniyor. Ayrıca günlük 100 bin de ziyaretçi planlanıyor. Dolayısıyla bunların her birinin güvenliklerini ayrı ayrı planlamak, değerlendirmek gerekiyor. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız oldukça geniş tedbirler aldı. Sahada 26 bin personelimiz görev yapacak. Hem karadan hem denizden hem de havadan planlamalarımız, güvenlik tedbirlerimiz var." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki tedbirlerin aynısını COP31 için de planladıklarına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Antalya merkez, çekirdek. Onun etrafındaki iller birinci derecede, onun etrafındaki iller de ikinci derecede. Yine sınır ve liman illerimiz de üçüncü derecede. Bütün bu illerimizde güvenlik, asayiş, terör, narkotik suçlarıyla mücadele, siber suçlarla mücadele... Bütün ekiplerimiz tedbirleri Antalya'ya doğru sıklaştırıyorlar. Liderlerin havaalanına gelişinden itibaren otele gidecekleri güzergahlar, otelden İklim Zirvesi'nin düzenleneceği alana kadar yine kullanacakları güzergahlar... Bunların hepsi planlanmış durumda. Havaalanında polislerimiz 24 saat esasına göre nöbet tutacaklar. Liderlerin, hükümet başkanlarının, bakanların ve delegasyonun konaklayacağı alanları 5 bölgeye ayırdık. Zirvenin yapılacağı alanda yaklaşık 1500 özel harekatımız olacak. 3 bin 298 civarında trafik polisimiz görev alacak. Yani her şeyi tüm ayrıntılarıyla planlamış durumdayız."

Bakan Çiftçi, artık suçun sadece sokakta işlenmediğini, bunların siber aleme kaydığını anlattı.

Zirve boyunca siber saldırıların olabileceğini değerlendirdiklerini vurgulayan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının olduğunu, bu ekiplerin siber alemde de devriyelerine devam ettiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Antalya'daki tedbirleri planladığının altını çizen Çiftçi, "207 personelimizle beraber denizde gereken tedbirleri alacaklar. Korvetimiz, hücum botlarımız, helikopterlerimiz, Özel Harekat timlerimiz... Onlar da sahada olacaklar. Denizden olabilecek muhtemel herhangi bir hadiseye karşı, onlar da bütün planlamalarını yapmış durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

"BİZ, HER BİR LİDERE, DEVLET, HÜKÜMET BAŞKANINA BİR AMBULANS TAHSİS EDECEĞİZ"

Bakan Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Antalya'da gerekli planlamaları yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Antalya'da 15 AFAD ekibimiz var. 120 personelimiz Antalya'da görevlendirildi. Antalya İtfaiyesiyle beraber, Büyükşehir'le beraber çalıştılar. AFAD da bu noktada üzerine düşeni yapıyor. Sağlık ekiplerimiz de sahada olacaklar. Biz, her bir lidere, devlet, hükümet başkanına bir ambulans tahsis edeceğiz. Orada 110 ambulansımız görev yapacak. 300 civarında da sağlık personelimiz sahada olacak. 21 UMKE ekibimiz orada hazır olacak. Orada bekleteceğiz. Yani ne olur ne olmaz? Böyle acil ve olağanüstü durumlara da tedbirli olmak gerekiyor. Geçmişte yaşanan hadiselerden de ders çıkartmak suretiyle her birine 1 ambulans vereceğiz."

Bakan Çiftçi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na göre Türkiye'de yürüyüş yapabilmenin ve eylem gerçekleştirmenin İçişleri Bakanlığının iznine tabi olduğunu ancak bu yetkilerini bir ay süreyle Antalya Valiliğine devrettiklerini söyledi.

İklim ve güvenlik arasında doğrudan bir bağ olduğunu, son zamanlarda bunun daha net şekilde görüldüğünü dile getiren Çiftçi, İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelere ise başsağlığı diledi.