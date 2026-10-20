Şebekenin lideri olduğu belirtilen Hacer T.'nin donör kadınların fiziksel özelliklerini içeren kataloglar hazırladığı tespit edildi.

KADINLARI KATALOGLADILAR



Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Batum kentini kapsayan hatta yürütülen işlemlerden en az 2 milyon euro haksız kazanç sağlandığı, Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin yalnızca mavi göz ve sarı saç kriteri olan kadınları kabul ettiği belirlendi.

Aralarında 1 örgüt lideri, 5 yönetici, 41 donör kadın, 2 kadın doğum uzmanı ve 4 seyahat organizatörünün yer aldığı 53 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Kıbrıs'ta kliniği bulunan doktor Hayat İ. de yakalanırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 7'si yurt dışında toplam 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.