80 euroya yumurta hücresi ticareti! Çetenin lideri kadın çıktı: Mavi gözlü sarı saçlı kadınları katalogdılar
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı yumurta hücresi ticareti yaptığı belirlenen uluslararası şebekenin faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Soruşturma bulgularına göre 41 kadından hücre başına 60 ila 80 euro karşılığında üreme hücresi alındı, toplam 811 işlem gerçekleştirildi. En az 2 milyon euro haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekenin, kadınları göz ve saç renklerine göre katalogladığı belirlendi. Organizasyonun, elebaşı olduğu belirtilen kadının eşinin ihbarıyla deşifre olduğu bildirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, mart ayında gelen iki ayrı ihbar üzerine yasa dışı üreme hücresi (yumurta hücresi) ticareti yapan uluslararası şebekeye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde dev operasyon düzenlendi.
Soruşturmada, organizasyonun başında yer alan Hacer T.'nin önce donör olarak sisteme girdiği, zamanla yapının liderliğine yükselerek kadınları Kıbrıs'a yönlendirdiği belirlendi. Hacer T.'nin donör kadınların fiziksel özelliklerini, göz ve saç renklerini içeren kataloglar, fotoğraf ve videolar hazırlayarak alıcılara sunduğu, bu yasa dışı çarkı sevgilisiyle birlikte yönettiği tespit edildi.
Şebeke, Hacer T.'nin aldatıldığını öğrenen ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ihbarıyla deşifre oldu. Diğer ihbarda ise Pendik'te özel muayenehanesi bulunan kadın doğum doktoru Soner S.'nin donörleri muayene edip yumurta hücresi sayılarına göre Kıbrıs'a sevk ettiği ortaya çıkarıldı.
HÜCRELERİN TANESİ 60-60 EURO
MASAK kayıtlarının incelenmesiyle 41 donör kadının toplam 811 kez üreme hücresi sattığı, hücrelerin tanesinin 60-80 euro karşılığında 3 ayrı hastanede ameliyatla alındığı saptandı.
KADINLARI KATALOGLADILAR
Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'ın Batum kentini kapsayan hatta yürütülen işlemlerden en az 2 milyon euro haksız kazanç sağlandığı, Gürcistan ve Arnavutluk'taki kliniklerin yalnızca mavi göz ve sarı saç kriteri olan kadınları kabul ettiği belirlendi.
Aralarında 1 örgüt lideri, 5 yönetici, 41 donör kadın, 2 kadın doğum uzmanı ve 4 seyahat organizatörünün yer aldığı 53 şüpheliden 41'i gözaltına alındı. Kıbrıs'ta kliniği bulunan doktor Hayat İ. de yakalanırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 7'si yurt dışında toplam 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan bu tür suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Haber: Emir Somer