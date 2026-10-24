İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından uluslararası düzeyde aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

BİRİ MAVİ, BİRİ KIRMIZI!

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan Moğolistan adli makamlarınca mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat'ın Sarıyer'de bir adreste bulunduğu tespit edildi.