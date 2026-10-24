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İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer’de uluslararası düzeyde aranan iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından uluslararası düzeyde aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

BİRİ MAVİ, BİRİ KIRMIZI!
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan Moğolistan adli makamlarınca mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat'ın Sarıyer'de bir adreste bulunduğu tespit edildi.

Mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat yakalandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir - DHA)Mavi bültenle aranan Mandukhai Dashdemberel ile kırmızı bültenle aranan Odbayar Otgonbat yakalandı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir - DHA)

Belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı-3 İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı-4 İstanbul Sarıyer'de uluslararası operasyon: Kırmızı ve mavi bültenle aranan Moğolistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı-5
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