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Furkan’dan da ses yok

Furkan’dan da ses yok
'in Mezitli İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Furkan Coşkun, 2016'da evinin önünde darp edildikten sonra bir araca bindirilerek kaçırıldı. Zanlılar tutuklandı. Ancak Furkan'dan ses seda çıkmadı. Anne Sinem Serbest, "Oğlum yaşasaydı mutlaka bizi arardı. Biz oğlumun dövüldüğü alana gömülmüş olabileceği ihtimaliyle arama yaptıracağız. Savcılığa başvuruda bulunduk" diye konuştu.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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