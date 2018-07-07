Mersin'in Mezitli İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Furkan Coşkun, 2016'da evinin önünde darp edildikten sonra bir araca bindirilerek kaçırıldı. Zanlılar tutuklandı. Ancak Furkan'dan ses seda çıkmadı. Anne Sinem Serbest, "Oğlum yaşasaydı mutlaka bizi arardı. Biz oğlumun dövüldüğü alana gömülmüş olabileceği ihtimaliyle arama yaptıracağız. Savcılığa başvuruda bulunduk" diye konuştu.
Furkan’dan da ses yok
Etiketler: Mersin
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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