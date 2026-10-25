Ticaret Bakanlığı duyurdu! 617 firmaya izin belgesi verildi, 28 belge iptal edildi
Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi listesini yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan verilere göre, 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlenirken, 28 firmanın dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile hariçte işleme izin belgelerine yönelik listeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre, eylül ayında 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.
617 FİRMAYA İZİN BELGESİ DÜZENLENDİ
Resmi Gazete'de yayımlanan listelere göre, eylül ayında 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi.
Aynı dönemde 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.
28 İZİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ
Ticaret Bakanlığının yayımladığı listelerde iptal edilen izin belgelerine ilişkin bilgiler de yer aldı.
Buna göre, eylül ayında firmaların talepleri doğrultusunda 21 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, 7 izin belgesi ise resen iptal edildi.
Böylece eylül ayında iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı toplam 28 oldu.