Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, bireysel bilet satışlarının yarın 13.55'te başlayacağını açıkladı.

YENİ SEZONUN İLK TRENİ 21 ARALIK'TA ANKARA'DAN HAREKET EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.