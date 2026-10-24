Bu kapsamda Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, TMSF 'ye 5 milyar lira gönüllü iade ödemesi yapan Astor Enerji AŞ ortakları Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı.

Enver ve Feridun Geçgel (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

GEÇGEL KARDEŞLERİN MAL VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILDI

Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

TMSF'YE 5 MİLYAR ÖDEDİLER

Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.