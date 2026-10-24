Fon soruşturmasında 5 milyar iade ettiler! Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Şüphelilerin, TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödediği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, TMSF'ye 5 milyar lira gönüllü iade ödemesi yapan Astor Enerji AŞ ortakları Enver ve Feridun Geçgel'in mal varlıkları üzerindeki tedbir kararları kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
GEÇGEL KARDEŞLERİN MAL VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ TEDBİR KALDIRILDI
Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.
TMSF'YE 5 MİLYAR ÖDEDİLER
Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.
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