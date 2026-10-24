Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetimine seçilmiş müftülerin tanınması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: AA)

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HİÇE SAYILIYOR"

Yunanistan'ın müftülük uygulamalarına tepki gösterilen açıklamada, "Yunanistan, Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Müftülük kurumunun Batı Trakya Türk azınlığının kimliğindeki önemine işaret edilerek, "Müftülük müessesesi, Batı Trakya Türk Azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." denildi.

"AZINLIĞIN İRADESİ VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Atina yönetiminin Türk azınlığın kendi seçtiği müftüleri tanımamasına tepki gösterilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, ülkesindeki resmi bir azınlık olan Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği Müftüleri tanımamakta ısrar ederek Azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı etmekte ve temel insan haklarına yönelik çarpık bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır."