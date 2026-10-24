Ailekart ile 56 milyar lirayı aşkın destek! 3,5 milyon kart dağıtıldı, 15 yardım tek kartta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ailekart uygulaması kapsamında vatandaşlara sağlanan destek 56 milyar lirayı aştı. Doğum yardımı, engelli ve yaşlı aylıkları ile enerji desteklerinin tek kart üzerinden ödendiği uygulamada bugüne kadar 3 milyon 580 bin kart dağıtıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı ve güvenli ulaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ailekart uygulamasının ödeme verilerini açıkladı. Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında hak sahiplerine toplam 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 lira kaynak aktarıldı.
15 FARKLI SOSYAL YARDIM TEK KARTTA
Bakanlık tarafından dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen Ailekart, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre çalışıyor. Böylece farklı sosyal yardım programlarına ilişkin ödemeler tek kart üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlk olarak Eylül 2025'te doğum yardımı ödemeleriyle başlayan uygulamanın kapsamı, 1 Temmuz 2026'da genişletildi. Bu tarihten itibaren engelli ve yaşlı aylıkları ile elektrik ve doğal gaz tüketim desteğinin de aralarında bulunduğu 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi, Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden yapılmaya başlandı.
3 MİLYON 580 BİN AİLEKART DAĞITILDI
- Uygulama kapsamında bugüne kadar 3 milyon 580 bin Ailekart hak sahiplerine ulaştırıldı.
- Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımları için 24 milyar 173 milyon 107 bin 900 lira ödeme gerçekleştirildi.
- Temmuz 2026 itibarıyla düzenli sosyal yardımlar kapsamında aktarılan kaynak ise 31 milyar 839 milyon 443 bin 314 lira oldu.
- Böylece Ailekart aracılığıyla vatandaşlara sağlanan toplam destek 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 liraya ulaştı.
ATM'LERDEN PARA ÇEKİLEBİLİYOR, İNDİRİMLER DE GELİYOR
Ailekart sahipleri, sosyal yardım ödemelerini kamu bankalarının ortak kullanıma açık ATM'lerinden çekebiliyor.
Bakanlığın açıklamasına göre, önümüzdeki günlerde uygulamanın sunduğu imkanlar genişletilecek. Kart sahipleri, anlaşmalı iş yerlerinde sunulacak indirimlerden de yararlanabilecek.