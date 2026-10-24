Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı ve güvenli ulaştırılması amacıyla hayata geçirdiği Ailekart uygulamasının ödeme verilerini açıkladı. Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında hak sahiplerine toplam 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 lira kaynak aktarıldı.