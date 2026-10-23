Ev sahibi Türkiye: İtalya'nın da katılımıyla 8 ülke İstanbul'da ilk kez aynı masada!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından, İtalya'nın da katılımıyla R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) formatındaki görüşmeler başladı. Türkiye'nin girişimiyle ilk kez bir araya gelen ülkelerin gündeminde bölgesel güvenlik ve uluslararası krizler bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen R4 toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından İtalya'nın da katılımıyla R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı. Türkiye'nin girişimiyle ilk kez bu formatta bir araya gelen ülkeler, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alıyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul'daki program kapsamında önce Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yedinci dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Ardından İtalya'nın da katılımıyla R4+E3 formatındaki görüşmelere geçildi. Toplantı öncesinde katılımcı bakanlar aile fotoğrafı çektirdi.
FİDAN, BÖLGESEL SORUMLULUKLARA DİKKATİ ÇEKECEK
Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında, bölgesel güvenliğin en başta bölge ülkelerinin sorumluluk üstlenmesini gerektirdiğini, Türkiye'nin bu anlayış doğrultusunda bölgesel sahiplenmeyi esas alan işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması bekleniyor.
Mevcut ihtilafların birbirini beslemesine, çatışmaların yeni alanlara yayılmasına ve bölgesel gerilimlerin daha geniş çaplı istikrarsızlığa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade edecek olan Fidan'ın, İsrail'in Filistin'de devam eden işgalinin, uluslararası toplumun barış çabalarını sekteye uğratan uzlaşmaz tutumunun ve tüm bölgeye yayılan saldırganlığının Orta Doğu'daki gerilimlerin temel nedeni olduğunun tekraren altını çizmesi öngörülüyor.
Fidan'ın tüm devletlerin, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek ve iki devletli çözüm çabalarına zarar verebilecek eylemlerden kaçınmasının lazım geldiğini belirtmesi ve İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme yönünde adımlar atması ve yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmesi karşısında uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergilemesinin ve İsrail üzerindeki baskısını artırmasının ehemmiyetine dikkat çekmesi bekleniyor.
ABD ile İran arasındaki ihtilafın ancak diplomasi ve diyalog yoluyla çözülebileceğini, askeri yöntemlerin kalıcı bir çözüm sunmadığı gibi bölgedeki kırılganlıkları tetiklediğini ve daha geniş çaplı bir çatışma riskini de beraberinde getirdiğini kaydetmesi öngörülen Fidan, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesis edilmesinin bölgesel ve küresel istikrar için hayati önemde olduğunu vurgulayacak.
Fidan'ın, Husilerin Suudi Arabistan'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları karşısında Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğinin muhafazasına yönelik desteğini teyit ederek Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu dayanışma ve ortak güvenlik anlayışının önemine işaret etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA R4+E3 FORMATINDA TARİHİ BULUŞMA
İstanbul'daki diplomatik temasların öne çıkan başlıklarından biri, Türkiye'nin girişimiyle ilk kez düzenlenen R4+E3 formatındaki görüşmeler oldu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 mekanizması ile İngiltere, Almanya ve Fransa'dan oluşan E3 grubu, bu formatta ilk kez bir araya geliyor. İtalya'nın da katılımıyla genişleyen toplantı, bölgesel ve uluslararası meselelerde diplomatik koordinasyonun artırılmasını amaçlıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki görüşmelere Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de toplantıda yer alıyor.
FİLİSTİN, ABD-İRAN GERİLİMİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA
R4+E3 görüşmelerinin gündeminde Filistin meselesi, ABD-İran gerilimi, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki gelişmeler, Suriye'de istikrar ve Rusya-Ukrayna savaşı bulunuyor.
Filistin başlığında İsrail'in işgali, bölgeye yayılan saldırılar, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması ve iki devletli çözümün desteklenmesi ele alınıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve kritik deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunması da görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel güvenliğe etkileri de değerlendiriliyor. Görüşmelerde ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması, krizlerin daha geniş bölgelere yayılmasının önlenmesi ve ortak diplomatik çözüm yollarının geliştirilmesi hedefleniyor.
R4 VE E3 MEKANİZMALARI NASIL OLUŞTU?
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizması, bölgesel sahiplenme temelinde kalıcı istikrarı desteklemek ve ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla kuruldu. R4 dışişleri bakanları, ilki 18 Mart'ta Riyad'da olmak üzere bugüne kadar altı toplantı gerçekleştirdi. Son görüşme, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York'ta yapıldı.
Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 mekanizması ise 2003 yılında İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik iş birliği çerçevesinde ortaya çıktı. Zamanla farklı bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak girişimler geliştiren bir yapıya dönüştü.
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